Блейк Лайвли «почувствовала себя опозоренной» на съемках фильма

Блейк Лайвли якобы чувствовала себя «опозоренной из-за лишнего веса» со стороны Джастина Бальдони на съемках фильма «Это заканчивается с нами» и чувствовала себя неловко из-за сцены поцелуя с ним, в которой, по ее мнению, он «задержался» дольше, чем было необходимо.

© кадр из фильма

На фоне растущих слухов о вражде между дуэтом новый отчет пролил свет на два предполагаемых случая с участием Бальдони, из-за которых Лайвли чувствовала себя неуютно во время съемок фильма.

Издание TMZ сообщило, что предполагаемое осуждение за полноту возникло в ходе подготовки к сцене в фильме, где Бальдони поднимает Лайвли в воздух.

Инсайдеры сообщили сайту, что Бальдони страдает от проблем со спиной и перед сценой с поднятием тяжестей обращался за помощью к тренеру. 40-летний актер якобы спросил его, сколько весит 36-летняя Лайвли, и попросил помочь ему подготовить спину, чтобы избежать травмы.

Когда Блейк узнала о комментариях Бальдони, она якобы почувствовала себя опозоренной из-за его полноты.

Источники также привели еще один предполагаемый случай, который беспокоил Лайвли на съемочной площадке. Пара снимала сцену поцелуя, и источники утверждают, что Лайвли посчитала, что Бальдони «задержался» дольше, чем было необходимо для поцелуя.