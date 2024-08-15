Кинокритик высказался о карьере Милославской

За последние несколько месяцев у Стаси Милославской вышло 3 проекта с ее участием. Более того, совсем скоро в фильмографии актрисы появится драма «Чужие деньги», где она снялась с Максимом Матвеевым. Несмотря на успехи Стаси, многие продолжают ее воспринимать как бывшую девушку Александра Петрова. Кинокритик Роман Григорьев не согласен с подобным мнением. Он считает, что Милославскую ждет успех после расставания с Петровым. Роман поделился мнением с сайтом «Страсти».

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«Я бы не сказал, что она была в тени Петрова. Милославская — самостоятельная единица. Когда утверждают роли, режиссеры и продюсеры не смотрят, кто с кем живет. Даже если влиятельный муж придет и попросит. Ее карьера — ее собственный труд. Возможно, отсутствие Петрова вызовет к ней интерес режиссеров», — высказался кинокритик.

Роман считает, что одной из знаковых работ Стаси является сериал «Взрослые». Ее коллегами по проекту стали Анастасия Талызина и Мария Мацель.