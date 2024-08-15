Дурной характер, проблемы с алкоголем и путь к Богу: Екатерине Васильевой — 79

Российской актрисе Екатерине Васильевой 15 августа исполняется 79 лет. Она известна по фильмам «Обыкновенное чудо», «Эта веселая планета» и «Чародеи» и многим другим. За всю актерскую карьеру она снялась в более чем в 200 фильмах. В 76 лет актриса приняла постриг и ушла в монастырь. О биографии, карьере и служении Богу — в материале URA.RU.

Детство и начало карьеры актрисы

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. Ее отец Сергей Васильев был известный советским поэтом, а мать Олимпиада Макаренко являлась племянницей педагога Антона Макаренко. В 13 лет Екатерина увлеклась театром и решила посвятить себя актерскому мастерству.

После школы она поступила во ВГИК, когда там объявили о дополнительном наборе. Будущая актриса без проблем прошла все туры во время отбора. Будучи студенткой Екатерина сыграла свою первую небольшую роль в киноповести «На завтрашней улице» в 1965 году. После этого она снялась в в фильмах «Журналист» (1967) и «Война под крышами».

Пик творческой карьеры пришелся на 1970-е и 1980-е года. В неожиданном для зрителе амплуа актриса появилась в фильме «Адам и Хева», где сыграла красавицу горянку. Следующие яркие роли случились в кинокартинах «Бумбараш», «Эта веселая планета», Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Чародеи». Они принесли актрисе небывалую славу.

Одновременно со съемками в кино актриса играла в театре. До 25 лет она выступала в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. После чего Екатерина также играла в «Современнике» три года, и МХАТе — до 1983 года.

В 1993 году Екатерина решила завершить свою творческую деятельность и уйти в монастырь. Спустя только три года она вернулась в кинематограф.

Личная жизнь и дети Екатерины Васильевой

Первый брак у актрисы был с кинорежиссером и продюсером Сергеем Соловьевым. В число его работ входит трилогия «Сто дней после детства», «Асса», который стал одним из ярких событий в культурной жизни СССР в период Перестройки. Также он снял кинокартину «Анна Каренина» в двух вариантах — как полнометражный кинофильм и телевизионный сериал в пяти сериях.

Вторым супругом Васильевой стал драматург Михаил Рощин. В 1973 году у пары родился сын Дмитрий. По словам Михаила, они разошлись из-за дурного характера и вечного недовольства Екатерины. Он заявил, что не мог терпеть ее эгоизм и алкогольную зависимость супруги. Кроме того, Михаил изменил Васильевой с работницей дома, после чего она подала на развод.

Как отмечает сама актриса, она жалеет о многих своих вещах в жизни, в том числе о нескольких абортах, предательстве мужей и злоупотреблении алкоголем.

«В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось. За то, что до сих пор жива, молю Всевышнего», — рассуждала Васильева.

Сын Васильевой

Сын Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин родился от отца Владимира, который помог ей вылечиться от алкоголизма. После окончания ВГИКа Дмитрий стал протоиереем и настоятелем Храма Святого Николая Чудотворца на Трех Горах. Сын подарил Екатерине Сергеевне 8 внуков.

Монастырь и путь к Богу

В 1993 году Екатерина приняла постриг и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. При пострижении она приняла монашеское имя Василиса. Ей пришлось принять суровый аскетизм не по собственному выбору. Кроме того, она должна была спрашивать разрешение настоятельницы на все свои действия, мало спать, много молиться и соблюдать строгие посты. Близкие Васильевой говорят, что она стала совершенно иным человеком, помогая нуждающимся и легко расставаясь со своими немногими средствами.