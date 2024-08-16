Составлен рейтинг главных киноролей 2000-х

Редакция IndieWire составила топ-50 ролей 2000-х.

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В материале нет распределения по местам, список представлен в алфавитном порядке. По словам авторов, они выбрали "50 незабываемых ролей за десятилетие".

В рейтинг, в частности, попали: Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда из фильма "Казино Рояль"; Иен Макдермид в роли Палпатина из фильма "Звездные войны. Эпизод 3 - Месть ситхов"; Энди Серкис в роли Голлума, "Властелин колец"; Уилл Смит в роли Мухаммеда Али, "Али"; Билл Мюррей в роли Боба Харриса, "Трудности перевода"; Пенелопа Крус в роли Раймунды из фильма "Возвращение" и другие.