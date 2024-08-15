Блейк Лайвли обвинили в «ненормальном» поведении на съемках фильма

Кто бы мог подумать, но и милая, дружелюбная Блейк Лайвли может оказаться в эпицентре скандала. Причем такого, который сама и спровоцировала. Супругу Райана Рейнольдса обвиняют в истеричном поведении на съемках фильма «Все закончится на нас», которое впоследствии стало причиной вражды с актером Джастином Бальдони, также сыгравшим главную роль в картине и выступившим, кроме прочего, в качестве режиссера.

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Page Six пишет, что актриса на протяжении всего съемочного процесса чувствовала себя некомфортно — вероятно, из-за отсутствия симпатии к Бальдони, и всячески пыталась это продемонстрировать. Инсайдер, с которым удалось пообщаться изданию, уверяет, что Блейк нервничала и огрызалась с командой.

«Напряжение было настолько очевидным. Как только она заканчивала сцену, нетерпеливо спрашивала: "Я закончила? Могу я идти?" И как только ей говорили "да", в стене образовалась дыра размером с Блейк. Она была такой ненормальной», — поделился источник.

Вдобавок очевидцы пожаловались, что все время Лайвли проводила в одиночестве, а между дублями «пялилась в телефон». Бальдони тоже отличился: он не раз пытался «укусить» коллегу, а перед съемками сцены, в которой должен был поднять Блейк на руки, грубо спросил «Сколько она весит?» После такого, конечно, можно и не только огрызнуться!