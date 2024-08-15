Муж-итальянец и пост об СВО. Как живет Марина Федункив

Актриса Марина Федункив обрела популярность благодаря съемкам в сериале «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

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Чем известна Федункив

Марина Федункив родилась 27 августа 1971 года в Перми. Детство и юность она провела на западе Украины, откуда родом ее отец. В 1998 году будущая артистка окончила Пермский государственный институт искусства и культуры, после чего стала играть в КВН и писать сценарии для юмористических программ.

В 2008 году Федункив переехала в Москву и начала сниматься в шоу «Даешь молодежь!» и «Все по-нашему». Широкую популярность она обрела после того, как сыграла роль матери Коляна в сериале «Реальные пацаны». Также актриса снималась в лентах «Война полов», «Бабушка легкого поведения», «Фитнес», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все!» и других.

В 2013 году Федункив вошла в состав участниц юмористического шоу Comedy Woman, которое выходило до 2020 года. С 2019 года она также является постоянным членом жюри программы «Один в один».

Что известно о личной жизни Федункив

Марина Федункив на протяжении 12 лет жила с однокурсником Сергеем Щелчковым.

Вторым избранником актрисы был предприниматель по имени Михаил. Однако спустя 13 лет их отношения распались. Федункив в программе «Судьба человека» рассказывала, что мужчина злоупотреблял алкоголем, принимал наркотики и поднимал на нее руку.

В июне 2021 года актриса вышла замуж за итальянского предпринимателя Стефано Маджи. Он занимает пост советника президента Итало-российской торговой палаты, а также работает директором по маркетингу и имеет членство в правлении крупной компании.

По данным StarHit, на настоящий момент 52-летняя актриса и ее супруг Стефано Маджи ждут первенца. Сама артистка в комментариях прессе не подтвердила и не опровергла эту информацию.

«Марина беременна, и это уже невозможно скрыть. Да она особо и не пытается, хоть в кадре и носит просторные наряды. Выглядит прекрасно, уже заметный животик, месяц примерно шестой», — рассказал источник издания.

Что Федункив говорила о спецоперации

Марина Федункив в марте 2022 года опубликовала в соцсетях пост, в котором заявила, что ее контент не имеет никакого отношения к политике.

«Друзья! Я четко решила, что мой контент — это не про политику и не про экономику, большинство от меня ждут исключительно какого-то позитива и оптимизма, особенно в непростые времена. И, как бы я себя ни ощущала, это мои личные чувства и эмоции, а людям я должна стараться поднимать настроение и дальше», — написала она.

Спустя год после начала спецоперации артистка также сообщила, что происходящие события никак не повлияли на ее отношения с итальянскими родственниками.

«Наша семья вне политики. Все хорошо. В первую очередь мы на связи с мамой мужа. Созваниваемся, общаемся обычно вместе, у нас очень теплые отношения», — сказала Федункив MK.RU.

Как Федункив высмеяла брак Галкина и Пугачевой

Марина Федункив иронично высказалась о браке юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и народной артистки СССР Аллы Пугачевой во время участия в шоу «Натальная карта». В эфире ведущая Олеся Иванченко предположила, какой могла быть ее жизнь в прошлом. Она допустила, что Федункив, возможно, выбрала бы отношения по расчету. Актриса восприняла информацию со смехом. Она также отметила, что подобное поведение свойственно Галкину в союзе с Пугачевой.

«Ты прям сейчас какого-то Галкина описала», — пошутила артистка.

Чем сейчас занимается Федункив

Марина Федункив продолжает творческую деятельность. На настоящий момент она задействована в съемках нового шоу на ТНТ «Первые на деревне», откуда и поступили слухи о ее беременности. В проекте артистка предстанет перед зрителями в роли ведущей.

У Федункив осенью запланированы гастроли по российским городам с постановками «Сюрприз» и «За двумя зайцами». Также в 2024 году с ней ожидаются премьеры лент «Экстрим», «Универ. Молодые», «Хрущевский синдром: пора взрослеть».