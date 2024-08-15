15 сезонов дружбы: как сериал «Сверхъестественное» сблизил актеров

Сериал «Сверхъестественное» не только покорил сердца миллионов зрителей по всему миру, но и стал началом крепкой дружбы между его главными героями – Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклзом. На протяжении 15 лет эти актеры не только играли братьев на экране, но и стали настоящими братьями в реальной жизни.

С самого начала съемок в 2005 году между актерами завязались теплые отношения. Их химия на экране была не просто игрой - она отражала реальную дружбу, которая росла и крепла с каждым сезоном.

Их дружба не ограничивалась съемочной площадкой. Актеры часто проводили время вместе и вне работы, будь то совместные ужины, походы или просто отдых в компании друг друга.

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Одним из самых ярких доказательств их крепкой дружбы стало участие в свадьбах друг друга в качестве свидетелей. Этот жест показал, насколько близкими стали Джаред и Дженсен за годы совместной работы.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.