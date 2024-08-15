«Скорая помощь», поцелуи с Куценко, свадьба: где сейчас Марина Доможирова

Актриса Марина Доможирова прославилась благодаря роли фельдшера Раи Тартаковой в сериале «Скорая помощь». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

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Чем известна Доможирова

Марина Доможирова родилась 17 июня 1989 года в Кургане, окончила факультет искусств Санкт-Петербургского государственного университета. Сниматься она начала в 2010 году, первую большую роль получила в сериале «Литейный», где сыграла капитана милиции Алену Зорину.

Доможирова также снималась в лентах «Шеф», «Такая работа», «Улицы разбитых фонарей», «Убийство на троих», «Универ. Новая общага», «Морские дьяволы». Широкую известность актрисе принесла роль фельдшера Раи в сериале «Скорая помощь». Позднее она также появилась в картинах «Беспринципные», «Девушки с Макаровым», «Лихач-2» и других.

Что известно о личной жизни Доможировой

Марина Доможирова в декабре 2022 года вышла замуж за Дмитрия Ульянова, с которым познакомилась на сайте знакомств. Супруг разделяет интересы и увлечения артистки.

«У меня замечательный муж. Он не просит, чтобы я меньше работала и побольше была с ним дома. Более того — Дима поддерживает меня во всех мечтах, начинаниях. Да, я люблю сниматься, не могу без своей профессии. Но мне важно уделять внимание мужу. Поэтому я стараюсь находить баланс между работой и семейной жизнью. Еще мы планируем провести венчание», — призналась она VOICE.

Что за скандал с уходом Доможировой из «Скорой помощи»

В четвертом сезоне сериала «Скорая помощь» героиню Марины Доможировой Раю трагически убили. Это вызвало сильное недовольство зрителей, которые требовали вернуть персонажа.

«Когда моя героиня погибла, зрители не могли с этим смириться, как будто это случилось не в кино, а по-настоящему. Мне стали писать: "Марина, можно мы придем к Вам на спектакль? Хотим убедиться, что Вы живы"», — рассказывала актриса.

По словам Доможировой, она и сама была огорчена таким развитием сюжета. Актриса считает, что, убрав ее героиню из сериала, сценаристы хотели обновить историю. При этом благодаря общественному резонансу и просьбам зрителей, Доможирову вернули в ленту в шестом сезоне, но на этот раз в роли Екатерины — сестры-близнеца погибшей Раисы.

Что Доможирова говорила о поцелуях с Куценко

Марина Доможирова в сериале «Скорая помощь» работала с заслуженным артистом России Гошей Куценко. В эфире программы «Секрет на миллион» она рассказала, что во время съемок сцен с поцелуями коллега «поддушивал ее».

«По поводу поцелуев с Гошей, есть очень интересный момент. Даже когда мы играли супердраматическую сцену, когда погибает Рая, Гоша, целуя меня, умудряется немножечко поддушивать. Я не знаю, есть ли это в фильмах с другими партнершами, но, на самом деле, это закономерность. Гоша делал это периодически, может, это какой-то фетиш», — поделилась Доможирова.

Чем сейчас занимается Доможирова

Марина Доможирова в 35 лет продолжает строить карьеру актрисы. В 2024 году с ней состоялась премьера четвертого сезона сериала «Беспринципные». На настоящий момент она также снимается в главных ролях для лент «Голливудск» и «Похищение».

Артистка активно ведет социальные сети, где делится своими новыми проектами и фотографиями с супругом. Политические события и проведение спецоперации она не комментировала.