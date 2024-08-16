Измена мужа, страшная авария, театр: куда пропала Марина Яковлева

Заслуженная артистка России Марина Яковлева продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Яковлева

Марина Яковлева родилась 1 апреля 1959 года в городе Зима Иркутской области. Окончила ГИТИС.

Актриса снималась в картинах «Ветер странствий», «Иначе нельзя», «Цыганское счастье», «Сашка», «Карантин», «Петля», «Благие намерения», «Дорога к себе», «Говорит Москва», «55 градусов ниже нуля», «Жажда страсти», «Дружная семейка», «За кулисами», «Диверсант», «Я не вернусь», «Сестры по крови», «Шальной ангел», «Москва улыбается», «Анжелика», «Последняя жертва», «Чужая жизнь», «Старушки в бегах», «Такси под прикрытием» и других.

Всего в ее фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Яковлевой

Первым мужем Марины Яковлевой был заслуженный артист РСФСР Андрей Ростоцкий. Брак продлился 1,5 года, супруги развелись из-за измен актера с приятельницей Яковлевой — преподавателем ВГИКа Марианной.

«Это была не подруга, а приятельница — соседка по квартире. Приходила ко мне, мы общались. Я ее уважала, относилась к ней с трепетом, а в итоге она вышла за него замуж. Это был, конечно, такой себе поступок. Для меня это табу, так нельзя. Мне казалось, ей можно было доверять. Спрашивала у нее, как поступить. Она говорит, мол, если он скажет тебе "давай разводиться", ответь ему спокойно "давай". В итоге Андрей очень удивился. Он не ожидал, что я так скажу. А потом назло мне женился на этой Марианне», — вспоминала она в программе «Жизнь и судьба».

Ее вторым мужем был заслуженный артист России Валерий Сторожик. В браке родились двое сыновей: Федор и Иван. Но семейная жизнь тоже не сложилась — в 1991 году актеры развелись. По словам Яковлевой, Сторожик требовал от нее, чтобы она бросила театр и съемки в кино.

«Он не хотел, чтобы я ездила на съемки, ревновал к успеху, злился, если иногда его представляли как мужа актрисы Марины Яковлевой. Когда Феде было три года, а Ване не исполнилось и годика, мы развелись», — объясняла артистка.

В какую страшную аварию попала Яковлева

В 2002 году Марина Яковлева попала в аварию: в результате лобового столкновения двух автомобилей она получила перелом костей таза со смещением.

«Не знала, буду ли вообще ходить. Но не проронила ни слезинки. Женщины, с которыми лежала в палате, постоянно травили анекдоты, хохотали. Это мне и помогло потихоньку вставать на ноги. Конечно, хромала. Если задевался нерв, пронзала дикая боль, начинала кричать. Но очень поддерживали мысли о работе», — вспоминала актриса.

В 2002 году также умер ее бывший муж Андрей Ростоцкий.

«Это был ужасный год. Я в этом же году попала в аварию. Как осталась жива — непонятно. Было неизвестно, буду ли я ходить. Но как-то выкарабкалась. Был труднейший год», — рассуждала Яковлева.

Чем сейчас занимается Яковлева

Марина Яковлева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Пигмалион», «Женитьба», «Идеальная жена» и «Незамужняя женщина».

В 2023 году актриса снялась в картинах «СуперИвановы», «Моя ужасная сестра — 2» и «Бабушка Мороз и тайна Нового года». В скором времени также должен выйти сериал «Старушки в бегах — 3» с ее участием.