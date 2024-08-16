Отъезд из РФ, рождение сына, мнение об СВО: где сейчас Светлана Колпакова

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Светлана Колпакова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, комментировала ли спецоперацию?

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Чем известна Колпакова

Светлана Колпакова родилась 30 марта 1985 года в Москве. Окончила высшее театральное училище имени Щукина.

«Я не мечтала с детства стать актрисой. Я занималась танцами и думала продолжать это делать. Меня манила сцена — а уж в каком качестве я буду на ней присутствовать, я как-то не задумывалась. Родители в какой-то момент предложили поступить в театральный и неожиданно попали в десятку. Угадали. Когда я поступала, то была „чистым листом“, у меня, в отличие от многих абитуриентов, не было опыта участия в театральных студиях», — вспоминала она.

Колпакова снималась в картинах «Ленинградец», «Нас не догонишь», «Все к лучшему», «Метро», «Новогодняя жена», «Обнимая небо», «Мамочки», «72 часа», «Город», «Ивановы-Ивановы», «Последний богатырь», «Доктор Рихтер», «Стандарты красоты», «Ночь после выпуска», «Шифр», «Кассирши», «Предок», «Художник», «Ча-ча-ча» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Колпаковой

В 2019 году Светлана Колпакова родила сына Андрея, но имя отца ребенка она не раскрывает.

«Конечно, другим человеком я не стала, но материнство, безусловно, меня изменило, сильно обогатило, я постоянно чему-то учусь. Например, я стала шикарно разбираться в мультиках, знаю всех любимых детьми персонажей. Много пересмотрела вебинаров, прослушала лекций и прочитала книг детских психологов, поэтому, если надо, пожалуйста, обращайтесь, поделюсь накопленными знаниями. За это время я поняла, что родительство, хоть это и классно, — это непросто, это постоянный труд, постоянная работа над собой. Я вот учусь терпению», — рассуждала Колпакова в интервью журналу «Теленеделя».

Чем сейчас занимается Колпакова

Светлана Колпакова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Жизель Ботаническая», «Карамазовы», «Стоики», «9 ряд. 10, 11 место», «Дядя Ваня», «Веселые времена», «Мужья и жены» и «XX век. Бал».

В 2023 году актриса снялась в картинах «Плакса», «Камера Мотор» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы». В скором времени также должны выйти сериалы «Скрытые мотивы», «Потерянный ключ» и «Подслушано в Рыбинске» с ее участием.

«Хочется всегда что-то новое и разное пробовать. К тому же я служу в театре, где широкая палитра пьес и героинь. Так что приоритет для меня — разноплановость и в кино», — отмечала Колпакова.

Артистка ведет соцсети, где делится рабочими кадрами, а также снимками с путешествий. Недавно она уезжала из России в Казахстан.

«Умеешь работать — умей и отдыхать», — написала Колпакова.

Свое мнение о проведении спецоперации актриса не высказывала.