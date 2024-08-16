Алкоголь, уход в монастырь, сын: как живет Екатерина Васильева

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева в 2021 году прекратила сниматься в кино и ушла в монастырь. В чем причина, как она живет сейчас?

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Чем известна Васильева

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве, окончила ВГИК. В разные годы она служила в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой, «Современнике», МХАТе и театре «Сфера».

Васильева дебютировала на экране в студенческие годы в картине «На завтрашней улице». Наибольшую популярность артистка обрела в 1980-е годы благодаря ролям в фильмах «Бумбараш», «Соломенная шляпка», «Экипаж», «Обыкновенное чудо» и «Чародеи».

В 1993 году Васильева впервые оставила карьеру и ушла послушницей в Толгский монастырь, однако спустя три года она вернулась к съемкам. Роли она выбирает скрупулезно, а разрешение на съемки спрашивает у своего духовного отца.

Что известно о личной жизни Васильевой

Первый брак Екатерина Васильева заключила с народным артистом РФ Сергеем Соловьем, однако он продлился недолго. Супруги после развода остались друзьями.

Вторым мужем актрисы был драматург и сценарист Михаил Рощин. В этом браке она родила единственного сына Дмитрия. Наследник окончил ВГИК, однако на настоящий момент является протоиреем, настоятелем храма Святителя Николая на Трех Горах.

Брак Васильевой с Рощиным просуществовал пять лет. По словам драматурга, на их развод повлияло пристрастие артистки к алкоголю.

«Нам надо было расстаться, резко и категорично. Катя так пила в то время, что спасения, казалось, не было. Поэт Васильев, отец Кати, был известный пьяница. Катя знает, что это наследственная болезнь. В каких только клиниках она не лечилась, ничего не помогало», — рассказывал он.

Почему Васильева ушла в монастырь

В 2021 году Екатерина Васильева приняла иноческий постриг в женском монастыре Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь в Новой Москве, получив имя Василиса. В интервью YouTube-каналу «153ГОРЫ» она рассказала, что пришла в монастырь «за спасением».

«То, что мне было мило-любо в молодости, потом я возненавидела. Еще раньше, когда я ездила по храмам и монастырям, мне приходила мысль, что я нахожусь именно там, где и должна быть. Здесь люди все правильно делают. Тогда почему же я не здесь? Мне мой духовник сказал: выбирайте либо храм, либо театр. Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре», — поделилась артистка.

Как сейчас живет Васильева

После ухода в монастырь Екатерина Васильева попросила называть ее матушкой Василисой. По словам настоятельницы Троице-Одигитриевского монастыря Фаины, артистке в общине было поручено следить за козами, так как другую работу она не могла выполнять из-за перенесенной операции.

«Что только не писали про нее в интернете! Она в ужасе от всего этого. Она ушла в монастырь, потому что устала от внимания. Это я придумала ей имя — Василиса. Ей очень непросто. У нее была тяжелая операция. Ей сустав поменяли», — рассказала настоятельница монастыря Фаина в эфире программы «Ты не поверишь!».

Подруга артистки Наталья Виноградова также сообщила в эфире, что Васильева придерживается устава монастыря, в связи с чем ее жизнь скрыта от глаз общественности.