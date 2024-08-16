Актриса, играющую Эбби в сериале The Last of Us, получила усиленную охрану

Кейтлин Дивер, играющую Эбби в сериале The Last of Us, предоставили усиленную охрану
Изабелла Мерсед, которая играет Дину во втором сезоне сериала The Last of Us, рассказала, что Кейтлин Дивер пришлось усилить охрану на съёмочной площадке.
Это связано с тем, что Дивер играет Эбби. Во второй игровой части The Last of Us Эбби выступает в качестве антагониста и одновременно протагониста.
«Есть люди, которые действительно ненавидят Эбби. Просто напомню, что она — не реальный человек. И тогда Кейтлин пришлось предоставить дополнительную охрану из службы безопасности во время съемок»
Второй сезон The Last of Us выйдет в 2025 году.