«У меня синдром самозванца»: дочь Анны Ардовой рассказала о работе в кино

Дочь Анны Ардовой Софья призналась, что испытывает стресс на съемках. Об этом она рассказала «Антенне-Телесемь».

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Дочери Анны Ардовой уже 27 лет. Тем не менее, Софья до сих пор волнуется во время съемок. По словам девушки, иногда стресс достигает таких масштабов, что ее руки начинают трястись.

«У меня постоянный синдром самозванца, ни один мой партнер не даст соврать и подтвердит, как я каждый раз трушу, волнуюсь. Вот вчера у меня был съемочный день, и я записывала мужу сообщение, в котором говорила, как меня трясет! Волнуюсь так, что рот не открывается, руки трясутся, и это при том, что уже столько лет играю в кино», — объяснила она.

При этом Софья считает, что у любого профессионального артиста всегда присутствует мандраж во время съемок.

«Наверное, прозвучит очень нагло, но мне кажется, что если ты перестаешь сомневаться, начинаешь думать, что все знаешь, то это конец и тупик», — рассказала она.

Софья Ардова сыграла более чем в 40 фильмах и сериалах. Одними из самых известных работ стали сериалы «Провинциальный детектив», «Постучись в мою калитку» и «Магомаев».

Ранее мы писали о том, что актриса Анна Ардова раскритиковала Сергея Соседова за оскорбления в эфире.