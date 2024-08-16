Объявлен собачий кастинг на роль Мухтара

На телеканале НТВ объявили кастинг для собак - ищут пса на роль внука и тезки легендарного Мухтара.

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После предварительного отбора анкет на сайте 27 августа на ВДНХ в рамках Московской международной недели кино пройдет кастинг среди претендентов старше 1,5 года.

Впервые сериал про Мухтара вышел на экраны в 2004 году и продержался в эфире 12 сезонов. В июле стало известно о съемках многосерийного комедийного детектива "Мухтар. Он вернулся".

Сюжет продолжения телесаги расскажет о приключениях оперативника Глеба Котова и его верного пса. Они окажутся на грани увольнения из-за серьезной ошибки при выполнении опасного задания, но получат второй шанс.

В ролях: Александр Носик, Валерия Бурдужа, Александр Ляпин, Даниил Буров, Анастасия Кравченя. Мухтара сыграл пес по кличе Фрам (короткометражка "Блокадная Трезорка").