Отъезд из РФ, фото в вышиванке, помощь ВСУ: куда пропал Александр Филиппенко

Народный артист России Александр Филиппенко в 2023 году сообщил, что живет в Европе. Почему артист уехал из России, что известно о его личной жизни и политической позиции?

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Чем известен Филиппенко

Александр Филиппенко родился 2 сентября 1944 года в Москве.

По настоянию мамы после окончания школы он поступил в Московский физико-технический институт на факультет молекулярной и химической физики (ФМХФ).

«Мама мной очень гордилась, когда я стал студентом лучшего института Москвы», — вспоминал он.

В 1974 году Филиппенко окончил театральное училище им. Б. В. Щукина. Актер снимался в картинах «Гори, гори, моя звезда», «Клад», «Идиот», «Там, на неведомых дорожках...», «Возвращение резидента», «Кафедра», «Ромео и Джульетта», «Черная стрела», «Золотая рыбка», «Убить дракона», «Наш бронепоезд», «Однажды...», «Ближний круг», «Я сама», «На дне», «Мастер и Маргарита», «Брежнев», «Ленинград», «Дядя Ваня», «Алиса», «Чемпион мира» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Филиппенко

Первой женой Александра Филиппенко была актриса Леля Серова. Брак продлился недолго, так как Филиппенко ушел к педагогу и музыкальному критику Наталье Зимяниной. У пары родилось двое детей: дочь Мария и сын Павел.

«Все 10 лет, что мы жили вместе, я посвящала только ему. И такие фрукты, как он, не попадались мне больше даже в экзотических обстоятельствах», — вспоминала Зимянина.

С 1983 года Филиппенко женат на телережиссере Марине Ишимбаевой. В браке родилась дочь Александра.

Почему Филиппенко уехал из РФ, что говорил об СВО

В мае 2022 года Александр Филиппенко опубликовал в соцсетях фотографию в вышиванке и поделился воспоминаниями о гастролях в Киеве.

В феврале 2023 года дочь Филиппенко Александра сообщила, что отец покинул Россию. По ее словам, в ноябре театр Моссовета, где он служит, не возобновил с ним контракт.

Также она рассказала, что актер живет в Вильнюсе. По словам наследницы Филиппенко, его отъезд связан с политической позицией.

Сам артист заявлял, что не считает, что больше никогда не вернется в РФ. По его словам, он вместе с семьей может принять решение о возвращении на родину.

Чем сейчас занимается Филиппенко

В 2023 году в интервью YouTube-проекту «Вот так» Александр Филиппенко сообщил, что живет в Европе.

Ранее сообщалось, что в Риге пройдет читка пьесы «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» с участием актера. Он исполнил роль режиссера, превращающегося в Сталина. В афише говорилось, что «все средства, полученные от этой читки, будут направлены в поддержку Украины».