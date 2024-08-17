Стало известно, в каком российском фильме снимется Бурак Озчивит

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит исполнит одну из главных ролей в фильме «Елки-11», сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Эффект бабочки». По его информации, съемки пройдут в Альметьевске.

Отмечается, что для звезды «Великолепного века» это будет дебют в российском кино. Режиссером картины выступит Александр Карпиловский. Согласно данным онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», премьера фильма запланирована на 19 декабря 2024 года.

О том, что Озчивит будет сниматься в российском проекте, стало известно 15 августа. Telegram-канал Mash написал, что компанию ему составит звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев. По данным канала, на 24 августа на имя актера забронирован номер в одном из отелей Казани. Гонорар актера держится в секрете, однако источник рассказал Mash, что один съемочный день звезды «Великолепного века» обходится от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Озчивит посещал Москву уже дважды в этом году. Сначала артист приехал в феврале, поклонники встретили 39-летнего актера у входа в один из московских отелей традиционным русским караваем и песней «Калинка-малинка». Актер с улыбкой выслушал композицию и попробовал подаренный ему каравай. Озчивит прибыл в российскую столицу, чтобы выступить на киноконцерте «Музыка турецких сериалов». В перерывах он получал множество различных подарков, например, ведущий Вячеслав Макаров подарил ему матрешку и шапку-ушанку.

Затем Озчивит прилетел в апреле и рассказал, что сделал это ради съемок. При этом турецкая звезда не уточнил, в каком проекте участвует.