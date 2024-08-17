Кит Харингтон высказался о роли Джона Сноу

Недавно звезда «Игры престолов» Кит Харингтон дал интервью журналистам издания GQ. В ходе разговора актёр высказался о своей роли Джона Сноу. Артист считает, что, вероятно, это его самая значимая и большая работа в карьере.

© Кадр из сериала «Игра престолов»

Эта роль всегда будет значимой частью моей жизни. Она вполне может быть самой большой и важной работой, которую я делал. На съёмках я встретил свою жену, с которой сейчас воспитываю детей. Ещё я обзавёлся парой друзей. Благодаря этой роли меня узнают на улице.

Также ранее Харрингтон признался, что не смотрел сериал «Дом дракона» — приквел основного шоу. Более того, актёр даже не планирует это делать в будущем.

В данный момент идёт активная работа над сценарием третьего сезона приквела. Его производство планируется начать в 2025 году.