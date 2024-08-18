Умер знаменитый турецкий актер Айдемир Акбас

Скончался Айдемир Акбас, важный турецкий актер, режиссер и сценарист. На официальном счету Акбаса - порядка 130 фильмов, три десятка театральных постановок и множество сериалов.

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При этом сам актер в одном из интервью утверждал, что снялся примерно в трехстах лентах, большинство из которых - забытые "и утерянные" эротические комедии.

Как рассказал менеджер артиста, 88-летний Акбас последние полтора года боролся с рецидивным раком и на момент смерти находился в реанимации, в пятницу его интубировали.

Как ранее уточнял артист, у него был диагностирован рак кишечника и гортани. Впервые диагноз был поставлен десять лет назад, но тогда лечение принесло положительный результат.

Айдемир Акбас родился в 1936 году в Стамбуле в семье албанца. На сцене дебютировал сразу после школы. Снимался с 1960-х.