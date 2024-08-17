Голливудская актриса Макси Солтерс внезапно умерла в 37 лет

Макси Солтерс, американская актриса кино и сериалов, продюсер и сценаристка, умерла 15 августа на 38-м году жизни.

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Молодая женщина скончалась в медицинском центре в Калифорнии. Об этом сообщает Deadline - со ссылкой на ее коллег. Смерть артистки названа внезапной. Причина и иные детали не разглашаются.

Макси родилась в 1987 году. Изучала театральное искусство в Университете Южной Калифорнии, после которого занималась кастингом для кино и ТВ.

Актерская фильмография Солтерс - три десятка проектов: комедийный хоррор "Кровавый Бобби", фантастическая картина "Конец времени", ситком с Чарли Шином "Управление гневом", "Слепое стремление".