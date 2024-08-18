Трезвость напоказ и три дозы перед смертью. Как Мэттью Перри боролся с зависимостью

В Лос-Анджелесе прошли аресты в связи со смертью звезды «Друзей» Мэттью Перри. Полиция раскрыла заговор докторов, поставлявших ему рецептурные препараты, а также нашла еще одного поставщика, «Кетаминовую королеву», которая тоже снабжала актера веществами. Итог этих действий известен — 28 октября 2023 года Перри нашли мертвым в джакузи. «Газета.Ru» — о банальной разгадке неожиданной для многих смерти всеми любимого Чендлера.

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Арестованы два врача, приятель, драгдилер и личный ассистент

На этой неделе полиция Лос-Анджелеса арестовала пятерых человек, которых следователи считают причастными к смерти актера Мэттью Перри. Личного ассистента звезды «Друзей», двух врачей, одного посредника и драгдилера по кличке «Кетаминовая королева» обвинили в том, что они воспользовались пристрастием актера к кетамину и использовали его ради личного обогащения.

«Они знали, что то, чем они занимаются, было неправильно. Они знали, что то, чем они занимаются, несет риски для здоровья господина Перри. Но они все это делали. В конечном счете обвиняемые были более заинтересованы в том, чтобы нажиться на господине Перри, чем в том, чтобы сохранить его хорошее самочувствие», — заявил на созванной в связи с арестами пресс-конференции прокурор Мартин Эстрада.

Расследование смерти Перри, скончавшегося 28 октября 2023 года, показало, что к трагическому концу привела цепь событий. В сентябре того же года проживающий в Санта-Монике врач по имени Сальватор Пласенсия узнал, что актер находится в поисках кетамина — наркотического вещества, которое в США выписывают для лечения депрессии и которое несет серьезные риски для здоровья.

После этого Пласенсия связался с врачом из Сан-Диего по имени Марк Чавес — владельцем клиники, где как раз использовался кетамин. Доктора обсудили, сколько можно взять с актера за вещество.

«Интересно, сколько заплатит этот идиот. Давай узнаем», — написал коллеге Пласенсия.

По данным следствия, Пласенсия обеспечивал Перри кетамином при помощи его ассистента, 59-летнего Кеннета Ивамасу. Врач не раз помогал актеру принимать вещество — и проинструктировал его помощника, как это делать. О своем взаимодействии с Перри доктор писал Чавесу: «Это было, как в плохом кино».

В итоге с сентября по конец октября 2023 года — до самой смерти звезды «Друзей» — врачи продали актеру около 20 ампул кетамина по цене $55 тыс., утверждает следствие.

При этом в середине октября у Мэттью Перри появился еще один источник препарата. Ивамаса обратился к знакомому Перри по имени Эрик Флеминг — и тот связался с драгдилером Джасвин Сангха, известной как «Кетаминовая королева». По сведениям американской прокуратуры, эта женщина, имея гражданство США и Великобритании, многие годы продавала кетамин и другие наркотики. Она начала обеспечивать препаратом и Мэттью Перри.

По данным следствия, 28 октября Ивамаса помог Перри принять три дозы кетамина, полученного от Джасвин Сангха при посредничестве Эрика Флеминга — и при помощи средств, предоставленных Сальватором Пласенсией. В тот же день актера нашли мертвым в джакузи.

«Путь Мэттью Перри начался с двух нечистоплотных докторов, которые злоупотребили своим положением, потому что видели в нем только кошелек. А закончился уличными дилерами, которые продавали ему кетамин в ампулах без маркировки», — заявила на пресс-конференции глава Отдела по борьбе с наркотиками Лос-Анджелеса Энн Милгрэм.

Подруга жизни осталась на свободе

Ареста избежала еще одна знакомая Мэттью Перри, которая была также дружна и с Эриком Флемингом, и с «Кетаминовой королевой» Джасвин Сангха. Брук Мюллер, бывшая жена актера Чарли Шина и мать двоих его детей-близнецов, была близким другом Перри на протяжении многих лет. 15 августа — в день ареста обвиняемых в смерти актера — папарацци сфотографировали ее в купальнике на пляже в Малибу: она прогуливалась с собакой. Выглядела 46-летняя Мюллер вполне беззаботной, хотя таблоиды утверждали, что она была фигурантом расследования смерти актера.

Как сообщало издание InTouch, в мае 2024 года полиция Лос-Анджелеса выдала ордер на обыск в Обществе трезвости, где сейчас проживает Мюллер. Правоохранители изъяли ноутбук и телефон женщины — она, в свою очередь, выразила полную готовность сотрудничать со следствием, наняла адвокатов и давала показания.

Тот же таблоид сообщал, что Мэттью Перри и Брук Мюллер познакомились в реабилитационном центре. При этом бывшая девушка Перри — Кети Эдвардс — заявляла американскому отделению The Sun, что у актера и Мюллер был роман еще 20 лет назад, когда они встретились на собрании Анонимных алкоголиков.

«Брук встречалась с Мэттью в 2006-м, примерно в то же время, когда я впервые начала общаться с Мэттью. Они совершенно точно впервые встретились не в рехабе, мы все встретились в Анонимных алкоголиках в 2006-м», — заявила Эдвардс.

По словам женщины, она встречалась с актером параллельно с Брук Мюллер, но это не было романтическими отношениями. «Мы тусовались с Мэттью, встречались с ним, ничего особенного», — объяснила Эдвардс. И добавила, что ни она, ни Брук Мюллер никогда не выходили на публику с актером, встречаясь только дома.

Наркотики: возвращение

Та же Кэти Эдвардс, которая в 2011 году стала ассистенткой Перри и после продолжала дружить с актером, уже через две недели после его смерти заявила The Sun, что, скорее всего, Перри незадолго до трагедии вернулся к употреблению наркотиков. В ноябре 2023 года, когда экспертиза не выявила в крови звезды «Друзей» следов фентанила или метамфетамина, Кэти Эдвард объясняла, что отсутствие запрещенных средств говорит только о том, что Перри вернулся к зависимости от рецептурных средств.

«Я не верю, что он просто утонул в джакузи, это не похоже на правду. Я знаю Мэттью, и я знаю, что он не утонул бы просто так <...> Сказали, что у него дома не нашли рецептурных обезболивающих, что меня не удивляет, потому что он не разбрасывал наркотики по всему дому. Он параноидально принимал все до конца, чтобы следов не оставалось, а когда приходил в себя, шел за новой дозой», — объясняла женщина.

Тревожным знаком Эдвардс назвала и активность Мэттью Перри в соцсетях незадолго до смерти. Она напомнила, что последним постом была фотография Перри в бассейне с надписью «Мэттмэн» — по аналогии с его любимым Бэтменом.

«Это вот «Мэттмэн» никогда не проявлялось, когда он был трезв», — сказала Эдвардс.

Она пояснила, что бывала рядом с актером, когда он был под воздействием наркотиков. И если просила наконец остановиться, Перри говорил: «Нет, потому что я Мэттмэн».

Еще одним доказательством того, что актер был под веществами, Эдвардс называла его стремление оказаться в воде — в бассейне или джакузи — в измененных состояниях сознания.

Между тем в октябре 2023 года многие были шокированы смертью Мэттью Перри именно потому, что он заявлял об отказе от наркотиков и публично вел трезвый образ жизни. В 2022 году он выпустил мемуары «Друзья, любовники и большая страшная вещь», в которых откровенно рассказал о своей борьбе с зависимостью от наркотиков и алкоголя — признался, что был в реабилитационном центре 15 раз, посетил 6 тыс. встреч Анонимных алкоголиков, 65 раз проходил курс детокса. В октябре 2022 года в интервью The New York Times Мэттью Перри утверждал, что сохраняет трезвость уже 18 месяцев.

Знакомые актера также уверяли, что он вел трезвый образ жизни. Его тренер по пиклболу Мэтт Мэнесс рассказывал People, что Перри приходил на тренировки пять раз в неделю — спорт помогал ему избавиться от зависимости. Дженнифер Энистон в интервью Variety подчеркивала, что ее друг и коллега был «в хорошей точке» на момент смерти.

«Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он приходил в форму. Он был счастлив — это все, что я знаю», — говорила актриса.

Однако в январе 2024 года в СМИ появились сообщения о том, что Перри, скорее всего, обманывал друзей и публику. Источники US Weekly заявили, что актер говорил о своей трезвости только ради рекламы мемуаров.

«Он хотел продать книги. Все было придумано и подстроено. Правда была не важна», — отмечал источник издания.

Он же утверждал, что актер несколько раз разбивал свой Aston Martin, будучи под веществами, — и это в тот момент, когда все думали, будто он избавился от зависимости. Доставать наркотики, по сведениям источника, Перри помогали девушки, с которыми он знакомился в приложении для знакомства со знаменитостями Raya. «Он шел на FaceTime, знакомился с ними. Дальше было что-то типа — «Давай затусим», и он приглашал их к себе домой. Он больше не бывал на публике. Так он протаскивал эти штуки под носом у людей. Зависимые люди умны, а Мэттью был гением», — рассказывал инсайдер.

Тайное стало явью

Причину смерти Мэттью Перри обнародовали в декабре 2023 года: департамент медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что 54-летний актер скончался из-за «сильного воздействия кетамина», дополнительными факторами послужили «утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина».

В отчете о вскрытии говорилось, что в крови Перри был обнаружен высокий уровень кетамина — аналогичный тому, что применяется при общей анестезии. Это привело к тому, что актер потерял сознание и ушел под воду.

Отмечалось при этом, что Мэттью Перри лечился кетамином от тревожности и депрессии. Однако в последний раз он принимал лекарство за полторы недели до кончины, а значит кетамин, который послужил причиной смерти актера, не имел к этому отношения. Как препарат попал в кровь актера, тогда так и не поняли.

В 2023 году полиция сочла, что смерть актера наступила в результате несчастного случая. Но в мае 2024 года следствие вновь открыли — совместно с Отделом по борьбе с наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов задались целью выяснить, почему в крови актера был такой высокий уровень кетамина и каким образом к нему попадало рецептурное вещество в таких количествах. Итогом стал арест пятерых человек на этой неделе.