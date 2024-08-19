Как в последние годы жил Ален Делон?

Безупречно красив. В России вообще он был словно нарицательным понятием, помните, когда говорили о ком-то, добавляя, мол, красив как Ален Делон. Безупречный профессионал. Фильмы с его участием можно пересматривать бесконечно…

Как доживал свои последние годы любимец публики, всемирно известный актер?

Делон снимался до 2017 – го года, даже приезжал в Россию и здесь отметился в фильме “Мамы”. Все кто с ним работал, говорили, что он энергичен, полон сил. Но в 2019-м актера сразил инсульт. Несколько месяцев он провел в коме, прогнозы были неутешительные, но все-таки после долгой реабилитации Делону стало лучше. Однако кажется после тяжелой болезни он погряз в депрессию. Актер не стеснялся говорить о том, что любит только собак. И мечтает о смерти. 17 лет артист жил в гражданском браке с Хироми Роллен. Но когда Ален Делон заболел, шефство над ним взяли трое его детей – Энтони, который родился в браке с актрисой Натали Бартелеми, а также Анушка и Ален-Фабьен, их подарила возлюбленному голландская манекенщица Розали ван Бремен. А его гражданскую жену дети выставили на улицу. Она проживала с Делоном в роскошном доме, недалеко от Парижа. Женщина, правда, уверяла, что она заботилась об артисте даже после инсульта, однако Ален так и не позвал ее под венец и никак не оградил от нападок детей. Не захотел или не смог, история умалчивает. Дети же уверяли, что женщина относилась к их отцу, а также к его любимой овчарке Лубо весьма жестоко.

В последнее время новости из жизни мэтра появлялись в соцсетях его дочери Анушки. Так, она опубликовала кадры, которые были сделаны не так давно. К актеру был приглашен барбер, который привел его в порядок. Но видно, что Делон уже не важно выглядит. Годы и болезни брали свое.

Ранее Ален Делон заявлял о том, что хочет прибегнуть к эвтаназии. И дочь собиралась перевести его в Швейцарию, где у него была недвижимость и где эта процедура разрешена. Однако сыновья актера высказались против. И упрекнули сестру в том, что она просто хочет быстрее завладеть деньгами и состоянием отца. В январе 2024 года суд признал Делона недееспособным и назначил ему попечителя, но имя его не оглашалось. Известно лишь, что артист написал завещание, по которому 50 процентов его накоплений и собственности отходит дочке, а сыновьям достанется по 25 процентов каждому.

88- летний актер скончался накануне в окружении своих детей в собственном доме в Души.