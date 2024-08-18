Ушел из жизни Ален Делон

Умер Ален Делон. Звезде французского кино было 88 лет, передает ТАСС. Agence France-Presse отметило, что актер ушел из жизни в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи.

Наибольшую известность Делон получил в 1960-х годах благодаря ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), напоминает РИА Новости.

В 1975 году Делон исполнил главную роль в фильме «Зорро», который с огромным успехом шел в советских кинотеатрах. Снялся Делон и в советском фильме 1980 года «Тегеран-43».

Во Франции Делон был удостоен высшей государственной награды — ордена Почетного легиона, среди его кинонаград — «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля за вклад в развитие кинематографа.