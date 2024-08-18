Умер Ален Делон: личная жизнь и известные роли легенды французского кино

18 августа 2024 года скончался известный французский актер Ален Делон. Он был признанным театральным и кинематографическим актером, а также секс-символом 1960-1980-х годов. Его талант и харизма принесли французскому кинематографу любовь зрителей по всему миру. Что известно о личной жизни актера — в материале URA.RU.

Жизнь и творчество Алена Делона

Ален Фабьен Морис Марсель Делон родился в пригороде Парижа в ноябре 1935 года. Его отец владел кинозалом, а мать работала фармацевтом. После развода родителей Алена воспитывала кормилица мадам Неро. Отказавшись от классического образования, Делон выбрал военную службу и участие в войне в Индокитае. Вернувшись в Париж, он быстро завоевал внимание кинематографистов и начал свою актерскую карьеру.

Личная жизнь Делона была насыщенной и яркой. Он был помолвлен с актрисой Роми Шнайдер, женился на Натали Бартелеми и имел отношения с Мирей Дарк и Розали ван Бремен. У актера трое детей: Энтони, Анушка и Ален-Фабьен

Карьера

Он дебютировал в роли гангстера в фильме «Когда вмешивается женщина» (1957). Мировую славу ему принесли такие фильмы, как «Рокко и его братья» (1960), «Затмение» (1962), «Леопард» (1963), «Черный тюльпан» (1964), «Месье Кляйн» (1976) и «Смерть негодяя» (1977). Он также был удостоен премии «Сезар» за роль в фильме «Наша история» (1984).

Делон дебютировал в 1957 году в роли гангстера в фильме «Когда вмешивается женщина», а в 2019 году ему была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф.

Делон дебютировал в 1957 году в роли гангстера в фильме «Когда вмешивается женщина», а в 2019 году ему была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф.

Ален Делон не только демонстрировал актерский талант, но и продемонстрировал свои вокальные способности, выпустив несколько синглов. Он также был сценаристом, режиссером и продюсером более чем 30 картин и создал две киностудии. В 2019 году ему была вручена почетная «Золотая пальмовая ветвь» за вклад в кинематограф.