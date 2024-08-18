Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что хочет сняться в кино.

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— Хочется и в кино сыграть, и вообще всё в этой жизни хочется попробовать, и попробовать и сделать это всё хорошо, самое важное.

— А кастинги были у тебя ещё в кино или нет?

— Пока нет. Но мне присылали какие-то сценарии, предлагали роли, но пока они не запали мне в душу. Потому что я считаю, что должно это откликнуться у тебя внутри, чтобы это получилось хорошо.

— То есть то, что написано в сценарии, должно откликнуться и ты должна захотеть? Что должно быть такого в сценарии, что должно тебя зацепить?

— Ну, сюжет, естественно, роль.

— Драматическая, комедийная?

— Вот я пока не определилась. Ну, конечно, хотелось бы главную, но я понимаю, что это как и в фигурном катании, что ты не можешь сразу попасть вот туда, на вершину. Это невозможно, для этого нужно много работать. Поэтому самое главное, чтобы это запало в меня, и не были какие-то истерические… Вот последний сценарий, который мне прислали, последнюю роль, мне прислали, чтобы я играла женщину, которая абьюзит мужчину.

— Так это сейчас самый популярный сценарий.

— Да, но это меня не откликает, понимаете? — сказала Загитова в эфире радио «Маяк».