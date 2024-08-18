Умер легендарный актер дубляжа Борис Быстров

Не стало Бориса Быстрова — актера озвучки и Народного артиста РФ. Его голосом говорили персонажи Майкла Кейна: к примеру, дворецкий Альфред из трилогии «Темный Рыцарь» (2005−2012) Кристофера Нолана. Быстров в том числе прославился как голос Гомера Симпсона из «Симпсонов» (1989-...).

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Также Быстров помог создать образы Аластора Грюма в саге фильмов о Гарри Поттере, императора Палпатина из «Звездных войн» (1999-2005), мастера Угвэя из «Кунг-Фу Панды» (2008-2016) и многих других персонажей.

О смерти Быстрова сообщает платформа Smotrim со ссылкой на блогера Дмитрия Череватенко.

Ранее стало известно о гибели Джека Рассела, бывшего вокалиста группы Great White.