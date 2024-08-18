SHOT: киностудия подала кассационную жалобу на актера Хориняка
Московская киностудия «Мотор фильм студия» подала кассационную жалобу на актера Виктора Хориняка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным издания, киностудия все еще пытается взыскать с Хориняка неустойку за отказ сниматься в картине «Любви не бывает» без предупреждения. Теперь с артиста требуют 8,5 миллиона рублей.
«Мотор фильм студия» в марте 2023 года подписала договор с Хориняком на исполнение роли главного героя Саши в романтической комедии. Ему перечислили 800 тысяч рублей аванса, а в мае выслали рабочий график.
15 июля, утверждают представители студии, Хориняк не пришел на примерку, а 16 июля — на читку. Уважительных причин, уточняют на студии, актер не предоставил, а позже артист официально отказался от съемок и вернул аванс. Хориняка пришлось заменять Владимиром Яглычем.
Виктор Хориняк известен по роли бармена Константина в проектах «Кухня», «Отель Элеон» и «Гранд» и Ивана Найденова в трилогии «Последний богатырь». Он также снимался в проектах «Мистер нокаут», «Непослушник» и «Родком».
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