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«Злодеи» советского кинематогрофа: самые-самые

Эти советские актеры играли негодяев, подлецов, преступников и воров. За это мы их и любим.

«Злодеи» советского кинематогрофа: за что мы их любим
© Русская семерка

 Милляр

При создании образа Кащея Бессмертного Милляр опирался на дюреровских «Всадников апокалипсиса» и тевтонцев, когда играл Бабу-Ягу - списал образ с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни актер имел пристрастие к похабным шуточкам и алкоголю. До 60 лет жил с матерью, пока не вышел за свою соседку. Она сказала, что мужчины ей не нужны, Милляр ответил, что он не мужчина, а Баба Яга.

 Эммануил Виторган

Эммануил Виторган играл фашистов, уголовников, шпионов, агентов ЦРУ и барона Врангеля. В кино он был олицетворением «идеального плохого». Его путь в «плохиши» начался с картины «И это всё о нём», где Виторган создал по-настоящему хрестоматийный образ бывшего уголовника. В жизни актер был настоящим «светским львом» - его с женой Аллой Балтер сравнивали с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

 Армен Джигарханян

armen-dzhigarxanyan_403 Джигарханян снялся больше чем в 200 фильмах и попал в Книгу рекордов Гинесса, обойдя и Алена Делона и Марлона Брандо. Самый известный «плохиш» Джигарханяна - Карп «горбатый». Он навевает инфернальный ужас. В «Следствие ведут знатоки» Джигарханян сыграл искусного шантажиста, в фильме «Тегеран-43» - обятельного убийцу Ришара, фактически анти-Бонда. В сериале «Рефери» не хуже того же Брондо Джигарханян сыграл мифиози.

 Виктор Сергачев

Виктор Сергачев настолько убедительно сыграл роль Ефима Субботы в картине «Пропавшая экспедиция», что надолго стал воприниматься как «человек с обрезом». Сергачев играл предводителя фашистов, Льва Троцкого и Кащея Бессмертного, то есть олицетворял все плохое сразу для нескольких поколений зрителей.

Юрий Шерстнев

Юрия Шерстнева так и называют «актер-злодей». Помните, как убедительно он сыграл палача в «Трех мушкетерах»? И после этого он не менее хорошо играл других плохих людей. И чем старше становится актер, тем харизматичнее становятся его злодеи.

Любомирас Лауцявичюс

Фактурности Любомираса Лауцявичюса можно позавидовать. Он играл моряков, военных, сыграл и инфернального и жестокого Волка Ларсена в экранизации романа Джека Лондона. Да так, что однозначно нельзя утверждать, что «книга лучше». Или вспомните его роль в картине «Иди и смотри».

Вадим Спиридонов

После роли в картине «Горячий снег», в которой Вадим Спиридонов снялся в 1972 году доформировывался его экранный тип: «кремень», человек с несгибаемой волей и огромной душевной мощью, с доминирующим отрицательным обаянием. Актер предсказал свою раннюю смерть. Он сказал жене, что умрет 7 декабря, чтобы сделать ей подарок (ДР жены было 8 декабря). Так и случилось.

 Талгат Нигматуллин

В 1967 году Талгат Нигматулин сыграл белогвардейца в фильме «Баллада о комиссаре». Первая роль — отрицательный персонаж. Кинорежиссер Алишер Хамданов вспоминал: «Образ юного мерзавца в черных лакированных перчатках настолько удался Талгату, что в последствии за ним закрепилось амплуа актера, играющего негодяев. А он всю жизнь мечтал о другом...». Потом самыми заметными опять были роли негодяев - в «Пиратах ХХ века» и «Приключениях Тома Сойера» - в роли индейца Джо.

Актеры
Приключения Тома Сойера
Пропавшая экспедиция
Три мушкетера
Всадники апокалипсиса
Пираты ХХ века
Кремень
Талгат Нигматулин
Юрий Шерстнев
Виктор Сергачев
Алла Балтер
Роми Шнайдер
Ален Делон
Вадим Спиридонов
Лев Троцкий
Эммануил Виторган
Армен Джигарханян
ЦРУ