«Злодеи» советского кинематогрофа: за что мы их любим

Эти советские актеры играли негодяев, подлецов, преступников и воров. За это мы их и любим.

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Милляр

При создании образа Кащея Бессмертного Милляр опирался на дюреровских «Всадников апокалипсиса» и тевтонцев, когда играл Бабу-Ягу - списал образ с ялтинской старушки-гречанки.

В жизни актер имел пристрастие к похабным шуточкам и алкоголю. До 60 лет жил с матерью, пока не вышел за свою соседку. Она сказала, что мужчины ей не нужны, Милляр ответил, что он не мужчина, а Баба Яга.

Эммануил Виторган играл фашистов, уголовников, шпионов, агентов ЦРУ и барона Врангеля. В кино он был олицетворением «идеального плохого». Его путь в «плохиши» начался с картины «И это всё о нём», где Виторган создал по-настоящему хрестоматийный образ бывшего уголовника. В жизни актер был настоящим «светским львом» - его с женой Аллой Балтер сравнивали с Аленом Делоном и Роми Шнайдер.

Джигарханян снялся больше чем в 200 фильмах и попал в Книгу рекордов Гинесса, обойдя и Алена Делона и Марлона Брандо. Самый известный «плохиш» Джигарханяна - Карп «горбатый». Он навевает инфернальный ужас. В «Следствие ведут знатоки» Джигарханян сыграл искусного шантажиста, в фильме «Тегеран-43» - обятельного убийцу Ришара, фактически анти-Бонда. В сериале «Рефери» не хуже того же Брондо Джигарханян сыграл мифиози.

Виктор Сергачев настолько убедительно сыграл роль Ефима Субботы в картине «Пропавшая экспедиция», что надолго стал воприниматься как «человек с обрезом». Сергачев играл предводителя фашистов, Льва Троцкого и Кащея Бессмертного, то есть олицетворял все плохое сразу для нескольких поколений зрителей.

Юрия Шерстнева так и называют «актер-злодей». Помните, как убедительно он сыграл палача в «Трех мушкетерах»? И после этого он не менее хорошо играл других плохих людей. И чем старше становится актер, тем харизматичнее становятся его злодеи.

Любомирас Лауцявичюс

Фактурности Любомираса Лауцявичюса можно позавидовать. Он играл моряков, военных, сыграл и инфернального и жестокого Волка Ларсена в экранизации романа Джека Лондона. Да так, что однозначно нельзя утверждать, что «книга лучше». Или вспомните его роль в картине «Иди и смотри».

После роли в картине «Горячий снег», в которой Вадим Спиридонов снялся в 1972 году доформировывался его экранный тип: «кремень», человек с несгибаемой волей и огромной душевной мощью, с доминирующим отрицательным обаянием. Актер предсказал свою раннюю смерть. Он сказал жене, что умрет 7 декабря, чтобы сделать ей подарок (ДР жены было 8 декабря). Так и случилось.

Талгат Нигматуллин

В 1967 году Талгат Нигматулин сыграл белогвардейца в фильме «Баллада о комиссаре». Первая роль — отрицательный персонаж. Кинорежиссер Алишер Хамданов вспоминал: «Образ юного мерзавца в черных лакированных перчатках настолько удался Талгату, что в последствии за ним закрепилось амплуа актера, играющего негодяев. А он всю жизнь мечтал о другом...». Потом самыми заметными опять были роли негодяев - в «Пиратах ХХ века» и «Приключениях Тома Сойера» - в роли индейца Джо.