«Хотелось бы осуществить»: Юлия Пересильд поделилась творческими планами

Звезда «космического» фильма «Вызов» Юлия Пересильд на традиционной Регате Radio Monte Carlo в Москве рассказала NEWS.ru, что в сентябре планирует заняться развитием своего музыкального проекта «Мандрагора». Актриса призналась, что у нее очень много творческих планов на осень, которые она хотела бы успеть осуществить.

© РИА Новости

У меня количество творческих планов огромное, они не заканчивались и летом тоже. На сегодняшний день главный, что называется, ориентир — это «Мандрагора». <...> В первую очередь, конечно, запись альбома, ну и вообще наши планы — у нас их такое количество, что просто хотелось бы их успеть осуществить, — отметила она.

Регата Radio Monte Carlo проходит 18 августа в яхт-клубе Royal Yacht Club в Москве. Мероприятие объединило звезд эстрады, кино и театра, а также деловых партнеров «Русской медиагруппы».

Мероприятие является частью Спортивных игр Восточного экономического форума и пройдет при поддержке платформы Росконгресса «РК-Спорт». Участники регаты будут соревноваться на современных яхтах класса J/70, на каждой из которых будет опытный капитан. Победителям вручат призы от медиагруппы.

Во время сбора гостей и самой регаты выступит кубинский певец Willie Key. После соревнований участники и болельщики смогут посмотреть выступления Алексея Чумакова, Юлии Пересильд и группы «Мандрагора». В конце мероприятия состоится кинопоказ под открытым небом.