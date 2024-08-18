«Великий артист»: Сарик Андреасян вспомнил о съемках с Аленом Делоном

Сарик Андреасян вспомнил о съемках фильма с Аленом Делоном.

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Великий французский актер ушел из жизни 18 августа. Многие российские звезды вспоминают, каким он был. К ним присоединился и режиссер Андреасян. Сарик заявил, что успел поработать с легендарным актером. Ален Делон прилетал в Россию в 2011 году ради съемок в фильме «С Новым годом, мамы!». По словам Андреасяна, данная кинокартина стала последним проектом в фильмографии француза.

Сарик заявил, что со смертью Делона ушла целая эпоха. Также он вспомнил о работе с ним на одной съемочной площадке, заявив не только о его таланте, но и о хороших человеческих качествах.

«Великий артист не только для моего поколения, но и для поколения наших родителей и бабушек! Одно из самых ярких воспоминаний моей жизни — это несколько съемочных дней, проведенных с ним... Воспитанный, красивый, благородный, талантливый! Настоящий! Мы говорили о многих великих кого больше нет. Теперь он снова их встретит! Светлая память!», — Андреасян почтил память звезды.

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