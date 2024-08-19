Ушел из жизни российский актер театра и кино Юрий Дубов

Ушел из жизни Юрий Дубов, советский и российский актер театра и кино, артист эстрады, педагог.

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Юрий Львович Дубов родился в 1948 году. В 1970-м окончил Высшее театральное училище имени Щукина, и был приглашен в труппу Московского театра имени Гоголя. На сцене театра актер работал почти пятнадцать лет, сыграв более двадцати ролей.

Параллельно с театром, Юрий Дубов начал сотрудничать с Москонцертом - в качестве артиста-чтеца, в дальнейшем став одним из ведущих мастеров художественного слова. С 1989-го был артистом Московской государственной академической филармонии. Дубов - заслуженный артист России.

На экране актер дебютировал в середине 1970-х - мелодрама с Гафтом, Тереховой и Немоляевой "Дневной поезд". Был известен по роли Сатарова-старшего в цирковом фильме-альманахе "Взвейтесь, соколы, орлами!"

Прощание с Юрием Львовичем Дубовым состоялось вчера, 17 августа, сообщили в Театральном институте имени Щукина, где артист был профессором кафедры сценической речи.