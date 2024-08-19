«Он воплотил мои мечты». Райан Рейнольдс — о Хью Джекмане и его возвращении к Росомахе

Фильм «Дэдпул и Росомаха» стал таким обсуждаемым в том числе и благодаря тому, что Хью Джекман вернулся к роли Росомахи. Райан Рейнольдс, исполнитель роли Дэдпула, вспомнил, как это было.

© Кадр из фильма

По словам Рейнольдса, 14 августа 2022 года Хью Джекман позвонил ему и сказал, что хочет вернуться к роли Росомахи. При этом тогда у Джекмана был плохой день: грипп, спущенные шины и неприятная ситуация, когда его дом закидали яйцами.

У него была паршивая неделя. У него был грипп и две спущенные шины, а ещё идиот закидал его дом яйцами. Но то, что произошло дальше, поразило меня. Он сказал мне, что хочет вернуть Росомаху.

Исполнитель роли Дэдпула похвалил Джекмана за то, что он всегда готов прийти на помощь и поддержать.

Я не знаю никого более вдумчивого, доброго и классного, чем этот человек. Он сделает всё для того, кого любит. Он сделает всё для того, с кем только что познакомился. В «Дэдпуле и Росомахе» Хью не просто воплотил мечты фанатов Росомахи. Он воплотил в реальность и мои мечты.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» вышел во всём мире 6 июля. Ленту показывают и в России, но официальных показов нет.