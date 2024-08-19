Ушла из жизни российская актриса Элеонора Кулагина

18 августа скончалась советская российская актриса театра, кино и телевидения Элеонора Кулагина. Информация об уходе артистки появилась сегодня на портале "Кино-Театр.Ру".

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Элеонора Илларионовна Лапицкая родилась 25 июня 1939 года. Окончила Театральную студию при Читинском драматическом театре, после чего работала в Читинском театре, Липецком театре драмы имени Льва Толстого, в Брянском театре драмы.

С 1968-го - актриса Московского театра имени Гоголя. Сыграла мадам Менар в постановке "Женщин похищать опасно" и мать Емели в спектакле "По щучьему велению".

На экране впервые появилась в 1970-м, сыграв тренера Лену Глазунову в драме с Янковским "Расплата". Далее - "Машенька" с Борисом Чирковым и Леонидом Кулагиным - своим мужем, "Долгое прощание" по Трифонову, сериал "Тотализатор".

Элеонора Илларионовна - вторая жена актера и режиссера Леонида Кулагина, народного артиста РФ, они познакомились, когда оба работали в липецком театре, согласно информации из открытых источников. Пара была вместе с 1964 года.