Умер Роберт Уэзервакс, известный по фильмам "Нечто" и "Назад в будущее"

15 августа ушел из жизни Роберт Уэзервакс, американский режиссер, сценарист, продюсер и в первую очередь - востребованный в Голливуде дрессировщик животных.

© Российская Газета

Роберт был дрессировщиком во втором поколении, сыном одного из создателей сериала "Лэсси" Радда Уэзервакса. Он пришел в бизнес через франшизу отца - еще с оригинального сериала. Роберт Уэзервакс работал на линейке "Лэсси" до конца 1990-х, включая перезапуск шоу.

О кончине артиста сообщил его сын, Роберт Уэзервакс-младший, продолживший семейный бизнес.

Дрессировщик скончался в Пенсильвании. В качестве причин смерти IMDb называет "естественные".

В фильмографии Роберта - "Нечто" (18+) Карпентера, "Назад в будущее", "Ангелы-хранители" по Кунцу, другие.