Звезда «Слова пацана» рассказала, с кем из режиссеров хотела бы поработать

Российская актриса Анастасия Красовская, получившая известность благодаря ролям в сериалах «Трудные подростки» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказала, с кем из кинематографистов хотела бы поработать в будущем. Ее слова приводит сайт «Страсти».

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Как призналась артистка, ей хотелось бы вновь воссоединиться на съемочной площадке с коллегами по картине «Герда».

«Хотелось бы вновь поработать с Наташей Кудряшевой и с Юрой Борисовым. Потому что для меня "Герда" все-таки является первым опытом, который прошел больше, как сон. Хочется более осознанно поприсутствовать, плюс я реально скучаю по тем съемкам», — заявила Красовская.

При этом актриса также открыта к сотрудничеству и с другими постановщиками.

«Хочется поработать с Местецким, Хлебниковым, Мещаниновой. Для меня открытием в качестве режиссера был Петя Федоров, когда я посмотрела сериал "Ласт Квест". Блин, на самом деле действительно много желаний», — отметила она.

Полное интервью Анастасии Красовской о любимых ролях, сотрудничестве мечты и пути в киноиндустрии читайте здесь.