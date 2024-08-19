Чарли Кокс прокомментировал свое возращение в «Человеке-пауке: Нет пути домой»

Недавно Чарли Кокс побеседовал с журналистами издания ScreenRant и обсудил многие моменты, связанные с киновселенной Marvel. К примеру, актёр обговорил своё камео в «Человеке-пауке: Нет пути домой».

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По словам Кокса, то короткое появление в роли адвоката Питера Паркера стало для него важным и показательным. После камео Кокс с радостью бы снялся в проекте, посвящённом Человеку-пауку и Сорвиголове.

"Участие в фильме «Человек-паук» показалось мне большим шагом. Я думаю, вы оценили то, когда у персонажей есть истории в комиксах. Когда мы сталкиваемся на экране, это действительно много значит для фанатов, и я это понимаю. История с Человеком-пауком — культовая вещь."

Чарли Кокса спросили о том, насколько сложно играть с компьютерным персонажем. Например, с Женщиной-Халк.

"Для меня это не сложно, потому что я всё равно никогда ни на что не смотрю."

«Сорвиголова: Рождённый заново» выходит 1 марта 2025 года на Disney+.