Ален Делон, смерть мужа, затворничество: как живет Наталия Белохвостикова
Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова поделилась воспоминаниями об Алене Делоне, который скончался 18 августа. Какие последние новости об актрисе?
Что Белохвостикова говорила об Алене Делоне
Белохвостикова познакомилась с Делоном в 25 лет, когда он посетил один из кинофестивалей. Потом Белохвостикова вместе с Делоном играла в фильме «Тегеран-43». Актриса тепло отзывалась об артисте и рассказывала, что тот был влюблен в нее. По словам советской легенды, на возможные чувства коллеги по ленте «Тегеран-43» она не обращала внимания.
После смерти Делона Белохвостикова рассказала, что он был гениальным и сильным человеком, мистическим и таинственным артистом. По ее словам, у актера было тяжелое детство и юность. Такие люди рождаются раз в тысячелетие, подчеркивала артистка.
«Это был совершенно гениальный человек. Артист мистический, таинственный, непонятный, загадочный. И был потрясающе искрометный, лучистый, хулиганистый, забавный, смешной, добрый. Замечательный друг. С ним было фантастически легко и здорово на этом свете», — сказала Белохвостикова в беседе с «Известиями», добавив, что Делон был очень одиноким человеком.
В беседе с NEWS.ru Белохвостикова рассказала, что французский актер согласился сыграть в детективной картине «Тегеран-43», потому что ни разу не снимался у русских. Она поделилась, как уже после в шутку говорили, что два «сумасшедших» режиссера Александр Алов и Владимир Наумов предложили ему роль, которая по сценарию была очень маленькой.
«Он был человеком слова, человеком чести. Прочел эту роль и сказал, что будет сниматься. Ему была интересна наша культура, нравился ресторан "Аннушка". Позднее он и дочку свою назвал Аннушкой. После съемок, когда мы его приглашали, он приезжал в Москву и смотрел на самую большую студию в Европе "Мосфильм". Посещал также Санкт-Петербург. Он любил Россию, ему нравилось здесь», — рассказала актриса.
Что известно о личной жизни Белохвостиковой
Белохвостикова в 1974 году вышла замуж за режиссера Владимира Наумова, который был старше нее на 24 года. В 1977 году у пары родилась дочь Наталья Наумова. Повзрослев, она продолжила дело родителей и стала актрисой.
«Прорастаешь друг в друга, чувствуешь, что происходит с другим человеком. Договариваешь за него фразы, ты начинаешь, а он, оказывается, хотел сказать то же самое. Чувствуешь его, где бы он ни был. Очень сложно это объяснить», — делилась Белохвостикова мыслями о браке с Наумовым.
В 2021 году артистка похоронила супруга. В годовщину смерти Наумова артистка призналась, что так и не сняла обручальное кольцо.
«К этому все равно нельзя привыкнуть, наоборот, со временем все обостряется: ощущения, запахи. Хочется закрыться и сказать: я занята, не трогайте меня», — отметила актриса.
После смерти мужа в семье Белохвостиковой произошел скандал с зятем Александром Фарбером. Во время программы Андрея Малахова он обвинил артистку в распаде его семьи. Мужчина утверждал, что якобы теща настроила семью против него и препятствует его общению с сыном. Белохвостикова долго хранила молчание и не комментировала заявление Фарбера. Однако спустя время подала иск в суд о защите чести и достоинства.
Где сейчас Белохвостикова
Актриса в 73 года изредка появляется на телевидении. В феврале 2024 года она побывала в ток-шоу «Мой герой», дав интервью Татьяне Устиновой. В разговоре она рассказала о лондонском детстве, сотрудничестве с Аленом Делоном и поделилась воспоминаниями о супруге.
Изредка Белохвостикова публикует архивные снимки с мужем в социальных сетях.