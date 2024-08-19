Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова поделилась воспоминаниями об Алене Делоне, который скончался 18 августа. Какие последние новости об актрисе?

Что Белохвостикова говорила об Алене Делоне

Белохвостикова познакомилась с Делоном в 25 лет, когда он посетил один из кинофестивалей. Потом Белохвостикова вместе с Делоном играла в фильме «Тегеран-43». Актриса тепло отзывалась об артисте и рассказывала, что тот был влюблен в нее. По словам советской легенды, на возможные чувства коллеги по ленте «Тегеран-43» она не обращала внимания.

После смерти Делона Белохвостикова рассказала, что он был гениальным и сильным человеком, мистическим и таинственным артистом. По ее словам, у актера было тяжелое детство и юность. Такие люди рождаются раз в тысячелетие, подчеркивала артистка.

«Это был совершенно гениальный человек. Артист мистический, таинственный, непонятный, загадочный. И был потрясающе искрометный, лучистый, хулиганистый, забавный, смешной, добрый. Замечательный друг. С ним было фантастически легко и здорово на этом свете», — сказала Белохвостикова в беседе с «Известиями», добавив, что Делон был очень одиноким человеком.

В беседе с NEWS.ru Белохвостикова рассказала, что французский актер согласился сыграть в детективной картине «Тегеран-43», потому что ни разу не снимался у русских. Она поделилась, как уже после в шутку говорили, что два «сумасшедших» режиссера Александр Алов и Владимир Наумов предложили ему роль, которая по сценарию была очень маленькой.

«Он был человеком слова, человеком чести. Прочел эту роль и сказал, что будет сниматься. Ему была интересна наша культура, нравился ресторан "Аннушка". Позднее он и дочку свою назвал Аннушкой. После съемок, когда мы его приглашали, он приезжал в Москву и смотрел на самую большую студию в Европе "Мосфильм". Посещал также Санкт-Петербург. Он любил Россию, ему нравилось здесь», — рассказала актриса.

Что известно о личной жизни Белохвостиковой

Белохвостикова в 1974 году вышла замуж за режиссера Владимира Наумова, который был старше нее на 24 года. В 1977 году у пары родилась дочь Наталья Наумова. Повзрослев, она продолжила дело родителей и стала актрисой.

«Прорастаешь друг в друга, чувствуешь, что происходит с другим человеком. Договариваешь за него фразы, ты начинаешь, а он, оказывается, хотел сказать то же самое. Чувствуешь его, где бы он ни был. Очень сложно это объяснить», — делилась Белохвостикова мыслями о браке с Наумовым.

В 2021 году артистка похоронила супруга. В годовщину смерти Наумова артистка призналась, что так и не сняла обручальное кольцо.

«К этому все равно нельзя привыкнуть, наоборот, со временем все обостряется: ощущения, запахи. Хочется закрыться и сказать: я занята, не трогайте меня», — отметила актриса.

После смерти мужа в семье Белохвостиковой произошел скандал с зятем Александром Фарбером. Во время программы Андрея Малахова он обвинил артистку в распаде его семьи. Мужчина утверждал, что якобы теща настроила семью против него и препятствует его общению с сыном. Белохвостикова долго хранила молчание и не комментировала заявление Фарбера. Однако спустя время подала иск в суд о защите чести и достоинства.

Где сейчас Белохвостикова

Актриса в 73 года изредка появляется на телевидении. В феврале 2024 года она побывала в ток-шоу «Мой герой», дав интервью Татьяне Устиновой. В разговоре она рассказала о лондонском детстве, сотрудничестве с Аленом Делоном и поделилась воспоминаниями о супруге.

Изредка Белохвостикова публикует архивные снимки с мужем в социальных сетях.