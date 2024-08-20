Кинокритик назвал лучшие роли Алена Делона

Ален Делон к 50 годам вышел на хороший актерский уровень и сыграл свои лучшие роли стареющих донжуанов, сказал NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. Он отметил, что Делон начинал как совершенно обычный, хотя и очень красивый актер, но смог развить свой талант.

© Кадр из фильма «На ярком солнце»

Идеальными были его роли стареющих донжуанов, бонвиванов, людей неоднозначных, амбивалентных. В фильме «Возвращение Казановы» (вышедшая в 1992 году драма о жизни легендарного ловеласа, который стареет в изгнании. — NEWS.ru) он очень хорошо играет, — сказал Шпагин.

Критик отметил, что в молодости актер долгое время пытался выйти за рамки сложившегося амплуа любовника и секс-символа и к 35 годам ему это удалось. По словам Шпагина, актера всегда тянула к «жестким» ролям. По мнению эксперта, раскрытию таланта актера способствовало и само время — золотая эпоха французского кинематографа.

Ранее стало известно, как дети Алена Делона будут делить его наследство. В соответствии с французским законодательством, которое не позволяет родителям лишать своих детей наследства, имущество актера Алена Делона еще при его жизни было разделено на четыре равных части: по разным оценкам, общая стоимость имущества составляет до €300 млн. Ален Делон решил, что оставшиеся у него 25% он передаст своей дочери Анушке. Таким образом, она получит половину его состояния, тогда как двое остальных детей — по 25%.