Топ интересных фактов о Моргане Фримане

Морган Фриман — один из самых уважаемых и узнаваемых актеров в мире кино. Его харизма и невероятный талант уже давно сделали его иконой кинематографа. 22 августа в российский прокат выходит экшн «Стрелок» с Морганом Фрименом в роли центрального злодея картины. Актер исполнит роль опасного наркобарона, похитившего детей главного героя (Люк Хемсворт). В честь выхода боевика мы решили узнать, какие интересные факты скрываются за пределами его актерской карьеры и выяснили, что они могут удивить даже самых преданных поклонников.

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Влюбленность, перевернувшая мир

Мало кто знает, но на актерский талант Моргана впервые обратили внимание учителя. В 12 лет парень был влюблен в свою одноклассницу. Чтобы привлечь ее внимание, он устраивал беспорядки в классе. В качестве наказания Фримена заставили принимать участие в театральном конкурсе. Тогда мальчик поразил всех своим талантом и получил наивысшие оценки зрителей.

Первые шаги

Морган Фримен не сразу стал актером. Сначала он на протяжении четырех лет работал обычным слесарем. Но парень понимал, что его душа лежит к кино. Фримен начал свою карьеру на телевидении, появившись в таких шоу как «The Electric Company». Его работа в этом проекте принесла ему признание и открыла двери для дальнейших ролей в кино.

Увлечение авиацией

Фримен является страстным любителем авиации и имеет лицензию пилота. Он часто летает на своем собственном самолете и даже принимал участие в нескольких авиационных мероприятиях.

Открытое сердце

Фримен активно участвует в благотворительности и поддерживает различные социальные инициативы. Например, вместе со своей дочерью он основал фонд в американском штате Миссисипи, чтобы помогать детям из малообеспеченных семей получить образование. Кроме того, он занимается поддержкой больных, малоимущих, а также участвует в инициативах по охране окружающей среды.

Интересное увлечение

Актер увлекается коллекционированием винтажных автомобилей. У него есть впечатляющая коллекция, которая включает редкие модели, отражающие его любовь к автомобилям.

Не смотрит свои фильмы

Артист признается, что не является фанатом своего творчества. Ему не нравится смотреть фильмы со своим участием, так как он считает это скучным.

Автокатастрофа, в которой чудом выжил

В 2008 году Фримен заснул за рулем и на высокой скорости слетел с трассы. Его автомобиль несколько раз перевернулся. Прибывшим спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать актера. У него было сильное повреждение руки.

Неприятная болезнь

После той аварии Фримену не удалось полностью восстановиться. У него развилось неизлечимое заболевание – фибромиалгия. Теперь актер испытывает сильную мышечно-скелетную боль. Из-за болезни он перестал водить машину, а также управлять яхтой и самолетом. Несмотря на боли, актер не отказался от кино.

Морган Фримен — это не просто талантливый актер, но и человек с богатой жизненной историей и множеством увлечений.