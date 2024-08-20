Актер Богуслав Данилевский умер через две недели после смерти жены

17 августа не стало Богуслава Данилевского. Данилевский - польский актер театра, кино и сериалов. Одной из его последних экранных работ стал важный ситком "Дела Кепских".

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Данилевский родился 16 апреля 1928 года в Гдыне. На сцене - с 1948-го. Играл в Театре юного зрителя во Вроцлаве в начале 1950-х, после - недолго в театре Гданьска. С 1954 года - актер Вроцлавского польского театра. На счету - более ста ролей.

Снимался с конца 1950-х: "Общая комната", "Как быть любимой", "По другую сторону радуги", "Ржавчина", "Первая любовь", другие.

Как передает портал Wroclaw, актер отошел через две недели после смерти жены.