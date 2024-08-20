Французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни. Москвичи возлагают цветы у посольства Франции в память о нем. В России к Делону всегда было особенное отношение: его имя считалось синонимом мужской красоты. Почему внешняя привлекательность не принесла актеру личного счастья, как он поддерживал Зеленского и простят ли его за это российские поклонники — в материале NEWS.ru

На ком был женат Делон, сколько у него детей

В 1958 году на съемках фильма «Кристина» Ален Делон познакомился с актрисой Роми Шнайдер. Поначалу они ссорились, а затем влюбились друг в друга. И несколькими месяцами спустя обручились на глазах у фотографов светской прессы, однако так и не зарегистрировали брак.

Спустя шесть лет отношений Шнайдер узнала из газет об измене Делона с начинающей актрисой Натали Бартелеми. Роми даже пыталась покончить с собой.

В 1964-м Делон женился на Бартелеми, она взяла его фамилию. В браке родился сын Энтони. Спустя четыре года супруги развелись. В 1968 году Делон увлекся актрисой Мирей Дарк. Они были вместе 15 лет, однако брак так и не заключили. Это были самые длительные отношения артиста.

В 1962 году у актера родился внебрачный сын Аарон от немецкой певицы Нико Пэффген. Делон не признал отцовства. Жизнь Аарона сложилась драматично. Он умер в 2023-м в результате злоупотребления алкоголем и антидепрессантами.

После разрыва с Дарк Делон переключился на молодую актрису Анну Парийо, которая была моложе него почти на 25 лет. Затем был роман с еще более юной Розали ван Бремен, манекенщицей из Голландии, она моложе Делона на 31 год. В этом гражданском союзе появились дочь Делона Анушка и сын Ален-Фабьен. В 2001-м ван Бремен оставила 67-летнего Делона ради его друга-бизнесмена.

Как дети Делона делили наследство до его смерти

Делон считался одним из самых богатых людей Франции. Он получал высокие гонорары, а также занимался бизнесом. Его финансовое состояние оценивается в €250 млн.

Актер составил завещание, в котором неравномерно распределил наследство между своими детьми. 50% он завещал дочери Анушке. Она считалась его любимицей и занимала руководящую позицию в семейной компании Alain Delon International Distribut. Энтони и Ален-Фабьену актер оставлял по 25% своего состояния.

Сыновья были недовольны решением отца. Они обвинили Анушку в том, что она скрывала от них информацию о ментальном состоянии Делона. Актер был тяжело болен. Он перенос два инсульта. Также врачи выявили у него лимфому и болезнь Альцгеймера. Делон неоднократно публично выражал желание добровольного ухода из жизни. Суд во Франции признал его ограниченно дееспособным и назначил опекуна из числа друзей.

Почему Делон в последние годы был одиноким

Несмотря на красоту и богатство, в последние годы жизни Делон был одиноком и несчастным. Он не хотел жить.

Кинокритик Александр Горбунов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что у талантливых и выдающихся людей, как правило, страдает личная жизнь.

«Человек отдается целиком искусству, из-за этого может потерять семью и друзей. У кого-то портится характер. Близкие люди от него просто отдаляются», — пояснил эксперт.

Клинический психолог Вероника Крайнова главной причиной несчастливой судьбы Делона назвала его детские травмы и отношения с родителями, которые после развода отдали Алена на воспитание знакомым. Это заложило в мальчике на всю жизнь привычку не доверять даже самым близким людям.

Почему Делон был популярен в РФ, за что его любили

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru напомнил, что в СССР в кино и на телевидении выходило много фильмов с участием Алена Делона. Французское кино в принципе было представлено в СССР достаточно подробно, несмотря на железный занавес.

«Показывали [из зарубежного] то, что не несло антисоветской коннотации, не показывали секс и хоррор. Широко были представлены французские комедийные и гангстерские фильмы, Делон шел по „гангстерскому“ (в начале карьеры он снимался во множестве картин о бандитах. — NEWS.ru) направлению», — отметил Шпагин.

В СССР возник культ Делона как секс-символа, с конца 1960-х до перестройки. В русский язык даже вошло выражение «красив, как Ален Делон». Женщины ценили француза за брутальность, красоту и славу сердцееда. Поклонницы коллекционировали постеры с изображением артиста, хранили вырезки из газет и журналов с материалами о нем.

В 1980-м на экраны в СССР вышел фильм «Тегеран-43». В нем Делон снялся вместе с советскими звездами Игорем Костолевским, Натальей Белохвостиковой, Арменом Джигарханяном и многими другими. Картина стала хитом кинопроката.

В 1986-м группа «Наутилус Помпилиус» исполнила песню «Взгляд с экрана», в которой были слова «Ален Делон не пьет одеколон», ставшие мемом.

В 1996-м артист прилетел в Красноярск поддержать генерала Александра Лебедя на губернаторских выборах. Они познакомились за год до этого во Франции в передаче телеканала France 2, писал «Коммерсант». Председатель алтайского отделения кинематографистов Владимир Кузнецов рассказал NEWS.ru, что при встрече Ален Делон произвел на него «самое лучшее впечатление».

«Он из тех артистов, которые не звездят и не требуют к себе повышенного внимания. Хороший, добрый. Он все время улыбался, и в глазах у него искры были», — вспоминает Кузнецов.

Он вспомнил, что Делона возили на обычной советской «Волге». Никаких особых требований артист не высказывал, в поездке его сопровождал только переводчик. Генерал Лебедь, зная любовь Делона к собакам, подарил ему двух сибирских лаек.

В 2012 году Делон приехал в Москву на премьеру фильма «С Новым годом, мамы» режиссера Сарика Андреасяна. В картине он сыграл самого себя. Кинотеатр «Октябрь» был полон. Посмотреть на самого Делона пришли и простые зрители, и представители столичного бомонда. Тогда же в выпуске программы «Вечерний Ургант» артист в шутку выпил немного одеколона.

Поддержка Зеленского и ВСУ

В 2022-м Делон публично поддержал Украину и ее президента Владимира Зеленского. В интернете тогда разошлась запись телеэфира двух бывших актеров.

Встреча началась с взаимных комплиментов.

«Часто говорят, что мы с вами как будто братья по оружию, так как раньше были актерами. С этим я немного согласен, что мы начинали как актеры. Только теперь я уже не актер, а вы президент. Поэтому есть такой тонкий момент. Спасибо, что приняли бывшего актера. Все-таки у вас более приятный конец карьеры, чем у меня: вы президент, а я теперь никто», — заявил Делон.

Зеленский возразил, что никогда не считал себя таким гениальным артистом, каким был и остается Делон. Французский гость, в свою очередь, сказал, что, будь он на полвека моложе, «уже давно записался бы в украинскую армию». Свою речь он закончил лозунгом украинских националистов.

Зеленский наградил его орденом «За заслуги ІІІ степени» за помощь Украине.

Простят ли россияне Делону его политические высказывания

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян в беседе с NEWS.ru отметил, что лично для него после диалога с Зеленским «Делон перестал существовать».

Кинокритик Александр Шпагин полагает, что к словам артиста о поддержке Украины не стоит относится серьезно, поскольку на момент встречи с Зеленским «физическое и психическое состояние Делона уже оставляло желать лучшего».

«Совершенно неважно, что он говорил. Он был уже недействующий персонаж. И не очень понятно, в чем его поддержка выражалась: может быть, лицом посветил, и все», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Делон, безусловно, занял почетное место в мировом кинематографе.

«Начав как довольно ординарный, но красивый актер, к 50 годам Делон вышел на хороший актерский уровень. Его раскрытию во многом способствовала и золотая эпоха французского кинематографа. Идеальными были его роли стареющих донжуанов, бонвиванов, людей неоднозначных, амбивалентных. В фильме „Возвращение Казановы“ (вышедшая в 1992-м драма о жизни легендарного ловеласа, который стареет в изгнании.— NEWS.ru) он очень хорошо играет», — отметил Шпагин.

Критик Горбунов в беседе с NEWS.ru предположил, что пожилой актер мог стать жертвой пропаганды, которая на западе «очень сильна». Со временем история с комплиментами Делона Зеленскому и поддержкой ВСУ, вероятно, забудется, резюмировал эксперт, но зрителям останутся работы в кинематографе.