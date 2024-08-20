Милли Бобби Браун сыграет в фильме по своей же книге «19 шагов»

Как сообщает издание Deadline, актриса Милли Бобби Браун нашла себе новую крупную роль. Звезда «Очень странных дел» сыграет главную роль в экранизации своей же книги «19 шагов». Даты выхода у проекта пока нет.

© Кадр из сериала «Очень странные дела»

Роман рассказывает о 18-летней девушке Нелли, которая живёт в Лондоне во времена Второй мировой войны. Однажды она влюбляется в молодого американца Рэя, что кардинально меняет её жизнь. За сценарий адаптации отвечает Энтони Маккартен («Теория всего»), а режиссёра ленты начнут искать в ближайшее время.

«19 шагов» станет очередным большим проектом Милли Бобби Браун для Netflix. Сейчас девушка играет главную роль в пятом сезоне «Очень странных дел», после чего она приступит к съёмкам «Энолы Холмс 3» с Генри Кавиллом.