Умерла актриса Ацуко Танака, известная по "Призраку в доспехах"

Ушла из жизни Ацуко Танака, японская актриса и культовая сэйю - артистка озвучания.

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Ее голосом, в частности, в проектах жесткой киберпанк-франшизы "Призрак в доспехах" говорит главная героиня - майор Мотоко Кусанаги.

В фильме Руперта Сандерса "Призрак в доспехах" (18+) 2017 года этого персонажа сыграла Скарлетт Йоханнсон.

Фильмография Танаки берет начало в 1991-м году и включает в себя не менее трех сотен проектов.

Артистка скончалась 20 августа на 62-м году жизни в результате болезни, характер который не разглашается - по ее просьбе. Об этом в соцсети сообщил сын Танаки Хикару.