Краткая биография актера Семена Шкаликова

Актер Семен Шкаликов обрел популярность благодаря ролям в лентах «Департамент», «Парфюмерша» и «Зулейха открывает глаза». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Чем известен Шкаликов

Семен Шкаликов родился 14 декабря 1987 года в Москве в семье актеров Сергея Шкаликова и Галины Чуриловой. После развода родителей будущий актер переехал жить к отцу и его второй жене, журналистке Марии Слоним, а после смерти родителя воспитывался мачехой.

Шкаликов окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и в 2009 году был принят на службу в театр «Ленком». Артист считается самым молодым графом Резановым в постановке «„Юнона“ и „Авось“».

Шкаликов дебютировал в кино в студенческие годы в лентах «Полосатое лето» и «Бухта Филиппа». Наибольшую известность ему принесла главная роль — капитана Юрия Зеленова — в сериале «Департамент», вышедшем в 2013 году. Затем он появился в картинах «Парфюмерша», «Напрасная жертва», «Курьерский особой важности», «Людмила Гурченко», «Спящие», «Зулейха открывает глаза» и других.

Что известно о личной жизни Шкаликова

Семен Шкаликов состоял в отношениях с заслуженной артисткой РФ Анной Большовой, которая на 12 лет старше его. Пара рассталась из-за того, что артист был не готов к официальному браку. Затем в течение двух лет он встречался с коллегой Полиной Долинской.

Сейчас Шкаликов состоит в браке с актрисой Дарьей Макаровой. В 2019 году у пары родилась дочь Майя.

«Сейчас у меня любимая жена Дарья Макарова и любимая доченька. С прекрасными девушками у меня остались дружеские отношения. С Анной Большовой мы продолжаем играть спектакль "Королевские игры". Я — король Англии Генрих VIII, она — моя возлюбленная Анна Болейн», — отмечал артист.

Что известно о жизни Шкаликова в Англии

Семен Шкаликов после смерти отца вместе с Марией Слоним жил в Англии. Однако он вернулся в Россию, когда решил стать актером. Шкаликов признавался в интервью «Экспресс газете», что у него больше не появлялось мыслей уехать за границу.

«Нет. Я уехал из Англии в Россию, чтобы стать артистом и жить здесь, найти любимую, создать семью. Я верю в то, что говорится "где родился, там и пригодился". Я люблю русский психологический театр и считаю нашу театральную школу лучшей в мире. Наши артисты на Западе не нужны», — отметил актер.

Чем сейчас занимается Шкаликов

Семен Шкаликов в 36 лет продолжает служить в театре «Ленком», где задействован в постановках «Королевские игры» и «„Юнона“ и „Авось“». Также он по-прежнему снимается для российского кинематографа.

В 2024 году с ним на экраны вышла лента «Ячейка общества». Также со Шкаликовым ожидаются премьеры картин «Смотри на меня!», «Минуты тишины» и «Здесь все свои».

Свое мнение о проведении спецоперации артист не высказывал.