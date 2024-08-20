«Я не хочу войны на Украине»: куда пропала актриса Клара Новикова

Народная артистка России Клара Новикова в последнее время пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Как она живет сейчас, чем занимается?

© globallookpress

Что известно о карьере и личной жизни Новиковой

Клара Новикова (в девичестве — Герцер) родилась 12 декабря 1946 года в Киеве. Она училась в Киевской студии эстрадно-циркового искусства, а после переезда в Москву окончила ГИТИС.

В 1976 году артистка была приглашена в «Москонцерт», позднее снималась в передаче «Аншлаг». На сцене она создала сотни образов, самый известный из которых — Тетя Соня.

Фамилия Новикова досталась юмористке от первого мужа — барабанщика Виктора Новикова. Также она состояла в браке с журналистом Юрием Зерчаниновым, от которого родила дочь Марию. Со вторым супругом артистка прожила до самой его смерти, которая произошла в 2009 году. В январе 2023 года появилась информация, что Новикова начала встречаться с молодым мужчиной.

Как СВО повлияла на жизнь Новиковой

Клара Новикова рассказывала, что после начала спецоперации получила десятки сообщений от близких друзей, которые живут на Украине.

«Я не хочу, чтобы на Украине была война. Политикам надо разговаривать, а никто, по-моему, пока не хочет... Моя подруга пишет: "У нас стреляют!" У нее дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар!» — поделилась она с NEWS.ru.

В феврале 2024 года артистка призналась, что из-за СВО она уже давно не была на Украине, но продолжила общаться с местными друзьями. Она также уточнила, что не собирается покидать Россию.

«Я с ними дружу до сегодняшнего дня. Хотя это порой непросто. Я никуда не уезжаю, потому что здесь мое все. Я здесь живу очень много лет. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать», — сказала Новикова.

Правда ли, что Новикова живет в доме престарелых

В июне 2024 года заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский опроверг информацию о том, что Клара Новикова испытывает проблемы со здоровьем и живет в доме престарелых.

«Она в замечательной форме, прекрасно выступает. Сольные концерты у нее не так часто сейчас. Играет в спектаклях. Она хорошая драматическая актриса. Она в порядке. Про нее пишут такую чушь, что она брошена, что чуть ли не в доме престарелых, что она еле ходит. Ну мерзавцы! Фиг с маслом! Она прекрасно себя чувствует!» — отметил он.

Почему Новикова не ездит в Донбасс, чем сейчас занимается

Клара Новикова в 77 лет продолжает заниматься творчеством. Она участвует в квартирниках и иногда выступает с сольными концертами в Москве.

Артистка отказывается сниматься в ТВ-шоу из-за «провокационных» тем. В частности, она отмечала, что не хочет говорить на тему выступлений в Донбассе.