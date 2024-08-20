Пост об СВО, четверо детей, венчание: как живет актриса Екатерина Копанова

Актриса Екатерина Копанова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и отношении к спецоперации?

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Чем известна Копанова

Екатерина Копанова родилась 26 мая 1985 года в Донецке. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина.

Артистка снималась в картинах «Талисман любви», «В ожидании чуда», «Тариф новогодний», «Обручальное кольцо», «Мины в фарватере», «Крем», «Путь к себе», «СОБР», «Гадкий утенок», «Обнимая небо», «Марафон для трех граций», «Кровавая барыня», «Триггер», «Огонь», «Тайна Лилит», «Вы мне подходите», «Провинциальный детектив» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 70 работ.

Что известно о личной жизни Копановой

Екатерина Копанова замужем за Павлом Палкиным, с которым она познакомилась в Севастополе в 2008 году во время съемок сериала «Мины в фарватере». Избранник актрисы родом из Орловской области, в то время он проходил службу на Черноморском флоте России и снимался в картине в массовке.

«Мы не только поженились, но и обвенчались. Это было взаимное желание. Знаю, что многие не решаются на такой шаг, думая, что вдруг потом разведутся. У нас же таких опасений не было», — рассказывала Копанова.

Палкин работает юристом. В браке родилось четверо детей: Лиза, Злата, Федор и Дарья.

«Я делаю то, что мне нравится, а это всегда придает сил, вдохновения. Конечно, дети — это очень важно, но не надо забывать и о себе. Я люблю вышивать, много читаю, причем несколько книг параллельно — мне так нравится. Нужно развиваться вместе с детьми, относиться к ним, как ко взрослым людям со своими интересами и увлечениями. Когда в семье все гармонично, то не нужно прилагать какие-то усилия, все и так складывается как надо», — говорила артистка.

Что Копанова говорила о спецоперации

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Екатерина Копанова опубликовала в соцсетях запись, в которой пожелала «мира всем».

«Я родилась в Донецке в Петровском районе, но всю жизнь до 16 лет прожила в городе-герое Севастополе. Почти сразу после рождения я переехала туда с родителями, выросла там. Большую часть жизни я живу в Москве. У моего папы русские корни, у мамы — украинские. Мой дедушка Сеня из Ровенской области, бабушка Вера — из Донецка, дедушка Стас — из Севастополя, бабушка Зина — из Нижнего Новгорода. Просто захотелось написать это. Сегодня много-много чего пишут. Мира всем», — написала актриса.

Чем сейчас занимается Копанова

Екатерина Копанова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в картинах «Слово. Война» и «Уроки любви».

В 2004 году вышел мини-сериал «Чувство правды — 2» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Один день детства», «Свидание вслепую» и «Маня и Груня» с Копановой.

В свободное время артистка любит заниматься садоводством и вышивать картины бисером и крестиком.