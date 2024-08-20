«Аншлаг», клиническая смерть, слова об РФ: куда пропала Светлана Рожкова

Заслуженная артистка России Светлана Рожкова прославилась благодаря съемкам в передаче «Аншлаг». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

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Что известно о карьере и личной жизни Рожковой

Светлана Рожкова родилась 16 февраля 1965 года в Можайске, окончила ГИТИС. Карьеру юмористки она начала в 1986 году, выступая с сольной программой «Сеанс смехотерапии» в Кисловодской филармонии.

С конца 90-х годов Рожкова стала сниматься в программе народного артиста РСФСР Евгения Петросяна «Смехопонорама», а в 2001 году присоединилась к артистам передачи «Аншлаг». Позднее она вместе с юмористом Игорем Маменко создала творческий дуэт. Наиболее известные их сценки: «На рыбалке», «Доктор и больной», «Сыночка».

Рожкова состоит во втором браке с актером и режиссером Юрием Евдокуниным. В этих отношениях родилась дочь Варвара. Также у артистки есть дочь Яна от первого супруга — музыканта Андрея Богданова.

Что известно о состоянии здоровья Рожковой

Светлана Рожкова в молодости пережила клиническую смерть, когда попала в автомобильную аварию. На восстановление ей потребовался год, в течение которого она не могла работать.

В 2015 году у артистки было диагностировано аутоиммунное заболевание — билиарный цирроз печени. По словам Рожковой, ее организм начал «воспринимать печень как врага». Врачам удалось стабилизировать состояние юмористки. Однако если орган начнет отказывать, ей может потребоваться операция по пересадке. Актриса обращала внимание, что ее диагноз не имеет никакого отношения к алкоголю.

«Стараюсь не думать об этом и просто живу. Я настроена еще долго жить и бороться», — признавалась она в программе «Судьба человека».

Чем сейчас занимается Рожкова

Светлана Рожкова в 59 лет продолжает заниматься творчеством. Помимо съемок в юмористических передачах, она выходит на сцену в рамках спектакля «Два мужа по цене одного», а также участвует в ток-шоу. В декабре 2023 года артистка появилась в эфире программы «Звезды сошлись», где рассказала о том, что у ее старшей дочери Яны была обнаружена опухоль в кишечнике.

«У нее обнаружили в кишечнике опухоль. Прооперировали. Сказали, что будет четыре химии. У нее нулевая стадия, только пошел процесс перерождения. Вовремя обнаружено, но уже стало прорастать в кишку. Как сказал хирург, еще бы пара месяцев — и были бы неутешительные прогнозы», — отметила она.

Юмористка поддерживает действия российской власти и считает, что никакие ограничительные меры не могут повлиять на жизнь в стране.