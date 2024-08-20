Ушел из кино и сменил профессию. Как сейчас живет актер Данила Дунаев

Актер Данила Дунаев обрел популярность благодаря съемкам в сериалах «Тест на беременность» и «ИП Пирогова». Почему он ушел из профессии, как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

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Чем известен Дунаев

Данила Дунаев родился 15 июля 1981 года в Москве, окончил Московский авиационный институт по специальности «менеджер в социальной сфере» и Театральный институт имени Бориса Щукина. В разные годы служил в театре им. Вахтангова и театре им. Вл. Маяковского.

Актер дебютировал в кино в 2007 году в фильме «Молодой Волкодав». Затем он снялся в роли Петра Сумарокова в продолжении сериала «Тайны дворцовых переворотов», которая принесла ему популярность. Еще одной значимой работой артиста стала лента «Тест на беременность», где он сыграл специалиста по искусственному оплодотворению Руслана Базанова. Затем Дунаев появился в картинах «Екатерина. Самозванцы», «ИП Пирогова», «Наша доктор», «Сладкая жизнь» и других.

В 2013 году он был преподавателем по актерскому мастерству участников проекта «Один в один!» на Первом канале. Затем был приглашен на аналогичную должность в программу «Точь-в-точь».

Что известно о личной жизни Дунаева

Данила Дунаев был дважды женат. В первом браке с супругой по имени Ирина у него родились сыновья Федор и Иннокентий. После развода Дунаеву удалось сохранить отношения с наследниками.

Во второй раз артист женился на фотографе по имени Дарья, которая родила ему дочь Елизавету, но и эти отношения распались.

Сейчас Дунаев женат на Ирине Болотовой, о деятельности которой ничего не известно.

Чем сейчас занимается Дунаев

В 2020 году Данила Дунаев завершил профессиональную карьеру и сосредоточился на проведении консультаций по психологии на основе разработанного им же авторского метода, который сочетает в себе психологию, философию, основы актерского мастерства, психосоматику и духовные практики.

«Я все же человек, который много чем занимается и не живет одной актерской карьерой. Многие люди, которые приходят на мой курс, даже не в курсе, что я актер и где-то снимался. Для меня это самый главный комплимент — когда меня не знают как артиста, но знают как человека, к которому можно прийти и разобраться со своими проблемами», — говорил он.

За последние четыре года артист единожды вернулся к съемкам в 2023 году, приняв участие в короткометражном фильме «Я.Бротский». В 2024 году Дунаев выпустил свою первую книгу «Теплое безразличие».

На настоящий момент он записывает подкасты и активно ведет социальные сети, где предлагает свои услуги в качестве психолога. Также артист записал дисс-песню в ответ на предположение подписчиков, что он якобы относится к «инфоцыганам». Политические события Дунаев не комментирует.