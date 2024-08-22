Алкоголь, депрессия, запрет Украины: где сейчас актер Борис Каморзин

Актер Борис Каморзин обрел популярность благодаря ролям в лентах «Антикиллер», «Ликвидация» и «Долгое прощание». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

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Чем известен Каморзин

Борис Каморзин родился 10 ноября 1966 года в Брянске в актерской семье. Его родители работали актерами и режиссерами в местном театре драмы. Будущий артист в школьные годы переехал в Москву, окончил Центральную музыкальную школу и Театральный институт имени Бориса Щукина.

Каморзин дебютировал в кино в фильме «Облако-рай». Первую известность он получил в возрасте 36 лет после выхода боевика «Антикиллер», где сыграл вора в законе по прозвищу Лакировщик. Затем он исполнил главную роль в фильме «Долгое прощание», за которую был удостоен премии «Золотой овен». Позднее актер получил «Нику» за лучшую роль второго плана в картине «Монах и бес».

Широкая популярность пришла к артисту после выхода детектива «Ликвидация», где он сыграл старшего оперуполномоченного Одесского уголовного розыска Михаила Довжика. Каморзин также снимался в лентах «Кодекс чести», «Своя чужая», «Солдаты», «Нюхач», «Балабол», «Бесы», «Угрюм-река», «Полярный», «Чернобыль» и других.

Что известно о личной жизни Каморзина

Борис Каморзин состоит в браке с 1994 года. Со своей супругой Светланой он познакомился в Московском театре юного зрителя, где она работала администратором. Свадьбу пара сыграла в столовой детского сада, заведующей которого была теща артиста.

«Мы такому варианту очень обрадовались, денег-то не было совсем, зарплаты в театре крошечные, да еще на дворе 1994 год. Но все эти трудности только укрепили наш брак. Слава богу, жена с пониманием относится к моей профессии, она не ревнует меня к партнершам по съемочной площадке, а поклонниц у меня и нет — в кино не образ героя-любовника, поэтому женским вниманием не избалован», — говорил Каморзин.

В 1995 году у пары родился сын Борис. Наследник не стал продолжать актерскую династию. Он окончил химический факультет МГУ, занимается квантовой химией.

Правда ли, что Каморзин злоупотреблял спиртным

Борис Каморзин признавался, что до того как стать востребованным артистом, злоупотреблял алкоголем.

«После окончания вуза я поступил на работу в театр юного зрителя. Следующие шесть лет играл медведей, лягушек и прочих представителей животного мира. Я продолжал играть медведей, а потом сидел в гримерке и пил водку. Тяжело было, ведь я понимал, что могу больше», — рассказал он в программе «Судьба человека».

Также артист сообщил, что пережил депрессию, избавиться от которой ему помогла супруга.

«Я в него всегда верила, внушала ему, что все получится, только надо немного подождать. По взмаху волшебной палочки ничего не может быть, надо трудиться. Разговорами пыталась вывести его из депрессии. Боря мне говорил: "С тобой поговорю, и на душе легче становится"», — поделилась Светлана Каморзина.

Чем сейчас занимается Каморзин

Борис Каморзин в 57 лет продолжает творческую деятельность. Он гастролирует по России со спектаклями «Лес» и «Фауст. Четвертая стена» и снимается в кино.

В 2024 году с артистом состоялись премьеры лент «Горький 53», «Каждый мечтает о собаке», «Командир», «Мужчина и женщина», «Непослушники», «Чистые». На настоящий момент он также задействовал в съемках многочисленных кинопроектов.

Каморзин не ведет аккаунты в соцсетях и не комментирует политические события. В 2018 году пограничная служба Украины запретила ему въезд на территорию страны из-за посещения Крыма.