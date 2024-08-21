«Я не слишком стар». Иэн Маккеллен — о падении со сцены театра

В середине июня с актёром Иэном Маккелленом произошёл инцидент — артист во время отыгрыша боя на сцене театра потерял равновесие и упал. Актёр не получил серьёзных травм, однако падение всё равно оставило на артисте свой след.

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По словам Иэна, после инцидента у него стали появляться сильные боли в плечах. Актёр старается напоминать себе, что ещё не настолько старый, чтобы прекращать работать, однако с каждым разом это становится всё труднее и труднее делать.

Я испытываю мучительные боли в плечах. Мне приходится постоянно говорить себе, что я не слишком стар, чтобы продолжать работать. Это была просто чёртова случайность.

Маккеллен известен своей ролью Гэндальфа в «Хоббите» и «Властелине колец», а также образом Магнето из «Людей Икс».