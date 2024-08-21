Роберт Дауни-младший рассказал об источнике вдохновения на роль Тони Старка

В свежем интервью актёр Роберт Дауни-младший рассказал, как посетил съёмочную площадку фильма «Человек-паук» Сэма Рэйми. Роберт увидел Тоби Магуайра в образе героя и вдохновился им.

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По словам Дауни-младшего, на примере «Человека-паука» он понял, насколько кинокомиксы популярны. А уже в 2008 году вышел фильм «Железный человек», в котором Роберт сыграл главную роль.